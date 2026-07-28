الأردن يحذر من انفجار الأوضاع في الضفة بسبب استفزازات الاحتلال

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي من أن الاستفزاز الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين يدفعان الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار.

وقال الصفدي خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في عمان يوم الاثنين، إن الاجراءات الإسرائيلية الاستفزازية اللاشرعية، التي تشمل إرهاب المستوطنين وتوسعة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار.

وأشار، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إلى أن تلك الاجراءات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا الصفدي إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف جميع انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكانت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خاضعة للإدارة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967. مواجهات دامية ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، أغلق خلالها الحواجز والطرق، عقب مواجهات دامية وقعت يوم الجمعة بين مستوطنين إسرائيليين ومواطنين فلسطينيين في قرية تل، أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

