بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، اليوم، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته لعدة ساعات, بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى وتدقق في هوياتهم الشخصية.وفي سياق آخر، أقام مستعمرون بؤرة استعمارية جديدة شرق مدينة سلفيت، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على المدن والبلدات الفلسطينية، لصالح التوسع الاستعماري في الضفة الغربية.تزامن ذلك مع عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال، طالت عددًا من المنشآت السكنية وحظائر الماشية، في منطقة الأغوار الشمالية، إضافة إلى عمليات تجريف لمساحات واسعة في بلدة حزما شرق مدينة القدس.