الأمم المتحدة تحذّر من تدهور سريع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة

الوضع في الضفة الغربية

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - حذّرت الأمم المتحدة اليوم من التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة، منددة بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط رامز الأكبروف، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "منذ أسبوع أدى تصاعد العنف في الضفة الغربية إلى سقوط ضحايا مدنيين وعمليات نزوح وأضرار في الممتلكات وتزايد حالة انعدام الأمن في المجتمعات المتضررة".وأشار إلى أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المجتمعات الفلسطينية ومنازلها وأماكن العبادة والبنى التحتية المدنية استمرت بمستوى يثير القلق.وشدد الأكبروف على أن هذا التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية لا يؤدي إلا إلى تفاقم وضع هو في الأصل مقلق في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يوحي بأن تصعيدًا أوسع نطاقًا بات مرجحًا على نحو متزايد، ما لم تتخذ إجراءات فورية لقلب هذا المسار.وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد حذّر في وقت سابق من اليوم، من التداعيات البالغة الخطورة لتصاعد إرهاب ميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية الذي أسفر عن استشهاد مواطنين عزل وتدمير وإحراق واسع للممتلكات والمساجد التي وصل عددها إلى 225 اعتداءً و152 حالة اقتحام للمدن والقرى خلال أسبوع واحد.