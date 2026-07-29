استمرار جرائم الاحتلال.. استشهاد فلسطيني في غزة وإصابة آخر بالقدس

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مختلفة يوم الثلاثاء، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط سوق شعبي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة.كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، ما خلّف أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، ترافق ذلك مع اقتحام عدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية.

الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 أوامر عسكرية جديدة للاستيلاء على أكثر من 22 دونمًا من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب مدينة جنين، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على ممتلكات الفلسطينيين، لصالح التوسع الاستعماري.