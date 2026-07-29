جوتيريش يطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية

استمرار المساعدات في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إضرام النار في مسجدين، وتخريب الممتلكات، والاعتداء على الفلسطينيين.ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق دعوة جوتيريش إلى سرعة تحديد المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومحاسبتهم، مطالبًا السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات فورية لمنع اعتداءات المستوطنين، وضمان حماية المدنيين ودور العبادة.وفي السياق ذاته، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن أي سيطرة إسرائيلية على مخيم رابع للاجئين في الضفة الغربية قد تترتب عليها تداعيات إنسانية جسيمة، مشيرًا إلى أن العمليات الإسرائيلية منذ العام الماضي تسببت في نزوح أكثر من 30 ألف شخص من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء اقتحام القوات الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية، مؤكدةً أن المنشأة تحظى بالحماية بموجب القانون الدولي.وفي قطاع غزة، أفادت الأمم المتحدة باستمرار الغارات الجوية والقصف والعمليات العسكرية، إلى جانب نزوح أكثر من 12 عائلة من شرق مدينة غزة، مؤكدةً مواصلة وكالاتها وشركائها تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مختلفة يوم الثلاثاء، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط سوق شعبي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة.كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، ما خلّف أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، ترافق ذلك مع اقتحام عدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية.

الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 أوامر عسكرية جديدة للاستيلاء على أكثر من 22 دونمًا من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب مدينة جنين، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على ممتلكات الفلسطينيين، لصالح التوسع الاستعماري.