أمين الجامعة العربية يبحث مع وزير خارجية لبنان المستجدات الإقليمية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع وزير خارجية لبنان يوسف رجّي، الأوضاع الإقليمية ومُستجدات الأحداث في العالم العربي.واتفق الطرفان -وفق بيان الجامعة العربية- على استمرار التواصل خاصة في ظل أوضاع عربية مقلقة ومتوترة، حيث أكد أمين الجامعة دعمه لما يحقق مصالح الدول العربية التي طالما احترمت القانون الدولي سعيًا لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وأعرب وزير خارجية لبنان عن تأييد بلاده لجهود الأمين العام في تفعيل دور الجامعة العربية بوصفها حاضنة للقضايا العربية، مؤكدًا استعداد لبنان للإسهام في خطط التطوير عبر توفير كوادر دبلوماسية مرموقة؛ بما يعزز قدرة الأمانة العامة على مواكبة التحديات الراهنة والارتقاء بأداء العمل العربي المشترك.