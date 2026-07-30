أمين الجامعة العربية يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ضد إيران ووكلائها

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الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن استنكاره الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام طائرات مسيّرة، في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.
وشدد -في بيان اليوم- على أن استمرار هذه الهجمات يتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي لمنع تكرارها، ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، وضمان عدم تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتهديد المنشآت الحيوية والاقتصادية، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول وعدم استهداف مرافقها الحيوية يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وجدد الأمين العام دعم الجامعة العربية لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية من إجراءات مشروعة لحماية أمنهما الوطني وصون سلامة أراضيهما، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد -في بيان اليوم- على أن استمرار هذه الهجمات يتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي لمنع تكرارها، ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، وضمان عدم تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتهديد المنشآت الحيوية والاقتصادية، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول وعدم استهداف مرافقها الحيوية يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
الأمن القومي العربيوشدد فهمي على أن أمن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وسلامة أراضيهما يمثلان جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.
وجدد الأمين العام دعم الجامعة العربية لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية من إجراءات مشروعة لحماية أمنهما الوطني وصون سلامة أراضيهما، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.