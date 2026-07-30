البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات استهداف أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بعددٍ من الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأكد أن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة الأردن، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. تضامن البرلمان العربي مع الأردن وأكد اليماحي، في بيان اليوم، تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن، ودعمه للإجراءات التي يتخذها لحماية أمنه واستقراره وصون سلامة أراضيه، مجددًا رفضه أي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو يعرّض أمنها وسلامة شعوبها للخطر.

وحذر من استمرار هذه الانتهاكات التي تقوّض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.