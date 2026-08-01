الدفاع الجوي الكويتي: التصدى لهجمات بمسيرات إيرانية معادية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية.

وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وليست ناجمة عن سقوط مقذوفات.

ودعت رئاسة الأركان جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.