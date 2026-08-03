سكان 4 دول يشعرون بهزات زلزال القاهرة.. ما هي؟

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 05:48 صباحاً كتب شريف احمد - أفادت قناة العربية بأن الزلزال الذي ضرب القاهرة فجر اليوم الاثنين، شعر به سكان 4 دول أخرى، وهي: فلسطين والأردن ولبنان وقبرص.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن زلزالًا بقوة 5.6 درجات وقع على بعد 38 كيلومترًا من السويس.

وحدث الزلزال في الساعة 03:01 صباحًا بالتوقيت المحلي (0001 بتوقيت جرينتش)، ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأعلن الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ بالمدن التي شعر سكانها بالهزة، كما حث المواطنين على تجنب المباني القديمة أو التي يظهر بها تشققات.

نشاط زلزالي مستمر

وفي وقت سابق، أوضح رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر شريف الهادي، في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، أن المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا مستمرًا معروفة بطبيعتها الجيولوجية، وعلى رأسها شرق البحر المتوسط، خاصة جنوب كريت وجنوب قبرص، إلى جانب منطقة مدخل البحر الأحمر، التي تعد من المناطق النشطة زلزاليًا من وقت لآخر نتيجة حركة الصفائح التكتونية.



وأوضح الهادي أن هذا النشاط يمتد ليؤثر على طول خليج السويس وخليج العقبة، ما قد ينتج عنه حدوث هزات أرضية خفيفة تصل أحيانًا إلى بعض المناطق داخل مصر، مؤكدًا أن هذه الهزات غالبًا ما تكون بسيطة جدًا، وفي كثير من الأحيان غير محسوسة، وتُعد أمرًا طبيعيًا لا يدعو للقلق.