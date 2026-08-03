تونس تخسر 70 ألف هكتار من غاباتها بسبب الحرائق

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 04:50 مساءً كتب شريف احمد - شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في حرائق الغابات، التي أتت على نحو (70) ألف هكتار من الغطاء الغابي منذ عام 2011، في واحدة من أكبر الخسائر البيئية التي شهدتها البلاد، وسط تحذيرات من تزايد المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والعوامل البشرية.

وكشف المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحا، أن هذه الخسائر لا تشمل الأضرار الناجمة عن الآفات الحشرية التي تهدد عددًا من الأصناف الغابية، مبينًا أن شهر مايو الماضي شهد تسجيل (107) حرائق في مناطق الحصاد وزراعة الحبوب؛ مما يزيد احتمالات امتداد النيران إلى الغابات المجاورة.





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وفي ظل الدعوات إلى إطلاق حملات تشجير واسعة، أكدت الإدارة العامة للغابات أن إعادة تشجير المناطق المحروقة لا تتم مباشرة بعد إخماد الحرائق، بل تسبقها مرحلة مراقبة وتقييم ميداني تمتد من سنة إلى سنتين، لإتاحة المجال للتجدد الطبيعي، الذي يُعد في كثير من الحالات الخيار الأكثر نجاحًا لاستعادة الغطاء النباتي، مع تخصيص السنة الأولى لإزالة الأخشاب المحترقة، والحد من انجراف التربة، ومنع الرعي لحماية الشتلات الطبيعية.

وأوضحت الإدارة أن اللجوء إلى التشجير الاصطناعي لا يكون إلا إذا أثبتت الدراسات الميدانية عدم كفاية التجدد الطبيعي، على أن تُنفذ عمليات الغراسة بين شهري نوفمبر ومارس باستخدام أصناف محلية مقاومة للحرائق والجفاف، مثل الخروب والزيتون البري والصنوبر الثمري، محذرةً من أن التسرع في عمليات الغراسة قد يتسبب في إتلاف البذور الكامنة في التربة والإضرار بالتوازن البيئي للموقع.

وجاءت هذه التوضيحات بالتزامن مع إطلاق مبادرة وطنية لإعادة إحياء جبل الناظور بمعتمدية غار الملح بمحافظة بنزرت، عبر غراسة أكثر من (200) ألف شجرة يوم 25 أكتوبر المقبل، وهي مبادرة أثارت نقاشًا بين مؤيديها وعدد من المختصين والناشطين البيئيين، الذين شددوا على ضرورة انتظار نتائج تقييم الإدارة العامة للغابات قبل تنفيذ أي حملة تشجير، لضمان أن تتم عمليات الاستعادة وفق أسس علمية تحقق تعافي الغابات على المدى الطويل.