شكرا لقرائتكم خبر عن «الصخري» يحذر من خروج الثعابين والعقارب هذه الأيام.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، من احتمال كثرة خروج الثعابين والعقارب هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا في معظم مناطق المملكة.

وقال الصخري على حسابه بموقع “تويتر” إن هذه الأيام ومع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا في معظم مناطق المملكة، فإنه سيكثر خروج الثعابين والعقارب.

وأكد أنه لا بد توخي الحذر خصوصا من أصحاب ورعاة المواشي وكذلك المزارع ورواد المخيمات ومحبي الفياض والربيع وهواة لقط الكمأ (الفقع)، مضيفاً: انتبهوا لأطفالكم حفظ الله الجميع من كل مكروه”.