شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من ألم الركبة بأربعة علاجات منزلية سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الركبة أحد أكثر الآلام الشائعة والمزعجة التى يعانى منها البعض، تزيد حدة هذه الأوجاع عند قدوم فصل الشتاء والشعور ببرودة الطقس، أو مع الحركة الكثيرة، وعند صعود الدرج أيضا.

تحدث تقرير مطول عن آلام الركبة، نشر فى موقع sgpainsolution موضحا أن الكثير من العوامل تزيد من فرص الشعور بالألم المبرح فى الركب، منها زيادة الوزن الملحوظة، والإصابة بهشاشة العظام، فضلا عن ضعف المرونة فى عضلات الجسم، والكثير غيرها.

يلجأ البعض -وفقا للتقرير- إلى العلاجات الدوائية لسرعة مفعولها فى تسكين الألم فى الركبة، والتخلص من إزعاجها، كتناول المسكنات أو الأدوية المضادة للالتهاب، فضلا عن الحقن والعلاجات الجراحية، لكن تظل العلاجات المنزلية لها نصيب الأسد فى التجارب الفعالة فى تخفيف آلام الركبة، وأكثرها انتشارا التى نستعرضها فى التقرير التالى..





- الكركمأحد أهم المكونات الهامة فى تخفيف ألم الركبة، تناوله ممزوجا باللبن الطازج الدافئ، أو اصنع منه عجينة متماسكة وقم بتوزيعها على ركبتيك لتجد نتيجة سريعة وفعالة فى تسكين الألم، كما عليك الاهتمام باستخدام الكركم المضاد للالتهابات فى طعامك، كى تحصل على فائدة مثالية.





- الليمون الطازجأحد أهم الخيارات الصحية لتخفيف ألم الركبة إذا ما انتظم على تناوله المريض، فتناوله على هيئة مشروب طازج خال من السكر يوميا، أو بوضع قشوره على الركبة، ولفها بقطعة قماش، فالأحماض التى يحتوى عليها تقلل من حمض البوليك فى الجسم، وبالتالى تخفف من التهاب المفاصل.





- زيت الخردل الطبيعىله خصائص تجعله خيارا مثاليا لتخفيف ألم الركبة، لأنه يعزز سريان الدم فى الجسم، وعند دهان الركبة به وتدليكها لبضع دقايق، تحصل على نتيجة مثالية فى التخلص من تلك الأوجاع بالركبة.





- زيت جوز الهندمن الخيارات المثالية للتخلص من أوجاع الجسم، وبخاصة آلام المفاصل والركب، فلديه قدرة على تخفيف الالتهابات، كما أنه يساعد على التئام الجروح، قم بوضع بضعة قطرات منه على الركبتين لتحصل على أفضل نتيجة.