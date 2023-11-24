شكرا لقرائتكم خبر عن علامات فى البول هتقول لك إنك بتعانى من تلف الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الكلى بمثابة مصفاة الجسم ضد السموم وطرد الفضلات من الدم على شكل بول، وهى من الأعضاء الأساسية فى الجسم، وعندما يحدث ضرر فى إحدى الكليتان أو لا تكونان فى حالة جيدة، فقد لا تتمكنان من أداء عملهما بشكل صحيح.

ووفقا لموقع thehealthsite هناك عدد من العلامات والأعراض التى يمكن أن تشير إلى تلف الكلى، بما فى ذلك التغيرات فى البول، وفيما يلى 5 علامات تدل على تلف الكلى فى البول والتى يجب ألا تتجاهلها.

زيادة الرغبة فى التبول

عندما تتضرر الكليتان، يشعر جسمك بالحاجة إلى التبول بين الحين والآخر، هذه العلامة قد تشير إلى أن الكليتين لا تقومان بتصفية الدم بشكل صحيح، ما يسبب تراكم الفضلات فى الجسم.

تغير فى لون البول

قد يعنى التغيير المفاجئ فى لون البول أيضًا أن الكليتين لا تعملان بشكل صحيح، فعادة ما يلاحظ الشخص الذى يعانى من تلف فى الكلى وجود لون داكن فى البول، وفى بعض الأحيان قد يكون هذا أيضًا علامة على وجود عدوى فى الكلى أو حصوات.

وجود دم فى البول

إذا لاحظت احمرارًا فى لون بولك، انتبه فقد يكون ذلك علامة على أن البول يحتوى على أجزاء من الدم يمكن أن تشير إلى تلف الكلى، يمكن أن يؤدى تلف الكلى إلى حدوث نزيف داخل الكلى أو المسالك البولية، ما قد يؤدى إلى خروج الدم مع البول.

البول الرغوى

أول علامة على تلف الكلى التى يمكن أن تظهر فى البول هى التغيير المفاجئ فى الملمس، فيمكن أن يشير تكوين البول الرغوى إلى أن جسمك يفرز البروتين المطلوب مع البول، وعادة لا يوجد البروتين فى البول، ووجوده المفاجئ قد يعنى أن الكليتين فى خطر شديد.

رائحة بول كريهة

يمكن أن تكون الرائحة الكريهة فى البول علامة أخرى على إصابة الكلى ببعض الأمراض، فقد تشير إلى تلف الكلى أو العدوى، يمكن أن تختلف هذه الرائحة من شخص لآخر.