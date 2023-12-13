شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مستويات التستوستيرون للرجال سبب ضعف العظام.. 6 نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب التستوستيرون دورًا مهمًا في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام لدى الرجال، حيث أثبتت الكثير من الدراسات والتقارير الطبية ارتباط أعراض ضعف العظام وانخفاض كثافة المعادن بها لدى الرجال بانخفاض هرمون التستوستيرون، خاصة عند الرجال كبار السن المسنين.

دور التستوستيرون في صحة العظام

وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن هرمون التستوستيرون هو هرمون حيوي لصحة العظام والعضلات، ويعد السبب الرئيسي لهشاشة العظام لدى الرجال هو حدوث نقص في هرمون التستوستيرون.

وأضاف التقرير أنه كدليل داعم على العلاقة بين هرمون التستوستيرون وصحة العظام، فإن هشاشة العظام تتفاقم بمرور الوقت، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب هشاشة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، ويتناسب هذا بشكل مباشر مع انخفاض مستوى الهرمون الذكري مع تقدم العمر، وبعد سن الثلاثين، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون بنسبة 1٪ تقريبًا سنويًا.

من المهم أن تكون على دراية بهذه الأعراض لانخفاض هرمون التستوستيرون، حيث يمكن لهذه الأعراض أن تخبرك أنك أكثر عرضة للإصابة بضعف العظام:

التعب

زيادة وزن البطن

صعوبة في التركيز

انخفاض الرغبة الجنسية

الاكتئاب

فقدان كتلة العضلات

الضعف الجنسي لدى الرجال

ضعف العضلات

الحفاظ على مستويات هرمون تستوستيرون صحية

خيارات نمط الحياة لتحسين هرمون التستوستيرون

إذا كنت تريد عظامًا أقوى، فعليك استخدام الممارسات التي تعزز مستويات هرمون التستوستيرون، لمساعدتك في رحلتك نحو الحصول على عظام قوية وصحة أفضل اتبع خيارات نمط الحياة لتحسين الأداء الهرموني:

يعد المشي والركض وصعود السلالم من التمارين التي ينصح بها والتي يمكن أن تساعد في نمو عظام قوية وتقليل فقدان العظام تدريجيًا.