"الحموضة" كيف تقضى عليها بأنواع غير شائعة من اللبن والشاى

القاهرة - سامية سيد - حموضة المعدة أو حرقتها أحد أهم المشكلات التى نعانيها خاصة بعد تناولنا لوجبات الطعام، وقد يعانيها البعض أثناء الشعور بالجوع الشديد أيضًا، خاصة أن لها الكثير من العوامل المحفزة التى تزيد من حدتها، فالكثير من الأطعمة تثير أحماض المعدة، وتختلف درجة الحموضة من شخص الى آخر، ووفقًا لتقرير رصد مؤخرًا أهم الأدوية التى يستهلكها المصريين، فكانت أدوية الحموضة وحرقة المعدة فى مقدمتها، ولذا نقدم مجموعة من أهم المشروبات غير الشائعة التى تحد من حرقة المعدة وحموضتها.

وذكر تقرير نشر فى موقع mydentistburbank أن الكثير من المشروبات تساعد على التخلص من شعور حموضة الأمعاء، أو على الاقل تخفيف حدتها فهذا الشعور الحارق مزعج قد يجعلك لا تريد تناول المزيد من الطعام ويؤثر على الهضم، وامتصاص العناصر، كذلك يؤثر على عملية الإخراج وبالتالي يحدث اضطراب في الوزن بشكل مرضي.

وأضاف التقرير أن هناك الكثير من المشروبات غير شائعة تعزز من صحة الأمعاء وتقلل من درجة الحموضة بها، فهناك أنواع من الحليب أو اللبن غير شائعة تساعد على التخلص من حرقة المعدة ومن أهمها لبن اللوز، ولبن الصويا، ولبن جوز الهند شريطة عدم إضافة السكريات لها.

كما ذكر التقرير أن هناك أنواعًا من الشاي تعزز من صحة الأمعاء، وتقلل من حموضتها، ومن اضطراب أحماضها المعده والشعور بالألم بها، كما تعزز من العملية الهضمية ومن التمثيل الغذائي وبالتالي تؤثر إيجابًا على عملية الإخراج، ومن أهم هذه الأنواع الشاي المضاف إليه الزنجبيل الذي يعمل على تبطين المعدة وإذا ما أضيف له القليل من العسل يعزز من إنتاج أحماض المعدة الجيدة وتقليل نسب الارتجاع.

كذلك يساعد شاي النعناع على التقليل من الانتفاخات والغازات والرغبة في التقيؤ واضطرابات الأمعاء، يفضل تناوله دافئًا مع القليل من عسل النحل، وكذلك شاي الأعشاب الذي يعد أيضًا أحد أهم الخيارات التي تعزز من إنتاج أحماض المعدة بشكل جيد، وتقاوم الشعور بالألم والحموضة في الأمعاء وتهدئ منها وتعمل على استرخائها وتعزز من الهضم.