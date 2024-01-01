صحة ورشاقة

موجز الصحة.. أهم أخبار الصحة والأسرة على مدار الساعات الماضية

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عدداً من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وشملت أهم خبار حصاد العام فى مجال الصحة، بجانب عرض طرق الوقاية أثناء الاحتفالات بالعام الجديد لتجنب التقاط أي عدوى، مع نصائح طبية للحفاظ على عينك أثناء استخدام الألعاب النارية، وطرق الوقاية من نزلات البرد المتكررة لتجنب التهاب الأذن الوسطى، بجانب أحدث العلاجات التي شملت استخدام أدوية السكر أحدث علاج لمرضي هبوط عضلة القلب.

 

حصاد 2023.. المبادرة الرئاسية للكشف عن أورام البروستاتا وطرق الوقاية

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احذر.. نزلات البرد المتكررة وحساسية الأنف أشهر أسباب التهاب الأذن الوسطى

 

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حصاد 2023 المبادرة الرئاسية.. أعراض سرطان الجهاز الهضمى من المريء إلى المستقيم

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متغير الجديد.. 5 طرق لتجنب العدوى أثناء احتفالات العام الجديد

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أدوية السكر أحدث اتجاهات علاج مرضى هبوط عضلة القلب

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نصائح لتنظيم نسبة السكر بالدم فى احتفالات العام الجديد 2024

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ممارسة 3 مرات أسبوعيًا تجعل حجم الدماغ أكبر وتعزز ذاكرتك

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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