شكرا لقرائتكم خبر عن ما تلغيش وجبة العشاء.. أكلات وخطوات بسيطة لوجبة صحية ومفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة العشاء أحد أهم الوجبات التي يلغيها البعض ليلاً رغبة في إنقاص أوزانهم، هذه العادة ليست جيدة في جميع الأحوال، فهي تفيد البعض وتضر البعض الآخر، ويمكن الاستعاضة عن إلغاء وجبة العشاء باختيار نوعيات أكلات جيدة صحية مفيدة تساعد على التمتع بالصحة، وتزيد حدة الشعور بالهدوء قبل النوم، فضلاً عن أنها تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ولا تزيد الوزن في الوقت ذاته، هذا ما أكد تقرير نشر في موقع quora.

تابع التقرير أن إعداد وجبة العشاء يجب أن يكون صحيًا وسليمًا، فلا حاجة للأطعمة الثقيلة أو الغنية بالدهون أو الغنية بالسكريات، وكذلك الملح من الممنوعات في وجبة العشاء، ولكن يوضح التقرير مجموعه من السبل والأكلات التي تساعد على إعداد وجبة عشاء صحية لنوم هادئ وجيد ومنها:

اهتم بوضع بعض التوابل التي تعطي مذاكرة الطعام دون التوابل الحارة الخطيرة، التي تضر بالأمعاء قبل النوم.

اهتم بالأطعمة الصحية المسلوقة، أو الباردة كالزبادي الغني بالبروتين، ويمكن تناول البروتين من خلال الزبادي اليوناني البيض الصحي.

الخضراوات من الخيارات الهامة جدًا الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل السبانخ والبروكلي والبطاطا الحلوة والجزر، كلها خيارات صحية ومفيدة.

يمكن أن تهتم بتناول القرنبيط المسلوق والخس أيضًا.

يمكن أن تتناول في وجبات العشاء بعض الأطعمة المفيدة الخفيفة على المعدة، كالقليل من شوربة العدس الغني بالبروتين، والقليل من طحينة الحمص، تعدي السلطة أيضًا من الخيارات الرائعة شريطة ألا نضع عليها الكثير من الملح، يفضل أن تتناول وجبه العشاء مبكرًا ولكن لا تمنعها مطلقا، تناولها قبل النوم بحوالي 5 ساعات.