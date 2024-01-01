شكرا لقرائتكم خبر عن هتدفيك وتقويك.. 12 فائدة صحية وأكثر للدهون الصحية في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الصحية في الشتاء، من أهم الخيارات في الطعام التي تساعد على شعورك بالدفء وتفيد بجانب سعراتك الحرارية على شعورك بالشبع لفترة جيدة، وتعطيك الطاقة اللازمة لمزاولة مهامك اليومية، فضلاً عن أنها تساعد على بناء جسمك وتعزيز مناعتك اليومية، ودفاعاتك ضد المرض الذي يزيد في الشتاء، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع bioticsreasearch.

وتابع التقرير أن البعض يعتقد خطأ أن الدهون الصحية، قد تزيد الوزن، ولكن ما لا يعيه البعض أن هذه الدهون لابد من تناول حصه منها متزنة كل يوم للمساعدة على توليد الطاقة في الجسم، وتحقيق الشبع والشعور بالدفء وتعزيز عملية الأيض أو التمثيل الغذائي وتقليل الشعور بالبرد، والضعف العام، وضعف المناعة.

وأضاف التقرير أن أهم نوعيات الدهون الصحية تلك الموجودة في أطعمة بعينها والتي لابد من تناول حصة يومية منها، دون إسراف ومن أهمها، المكسرات مثل الفول السوداني بشكل خاص، فضلاً عن الأفوكادو وكذلك زيت السمك، أيضًا زيت عباد الشمس وحبوب السمسم والكاجو من الخيارات الهامة، التي تحتوي على دهون صحية يحتاجها الجسم، كذلك يجب الاهتمام بتناول بذور اليقطين وبذور الكتان.

وأوضح التقرير أن هذه الدهون الصحية تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، فضلاً عن تقوية الأعصاب والعظام وزيادة معدلات الطاقة، كما أنها تقي القلب من مشكلاته، وتعزز من مستويات الكوليسترول الجيد، ومنع زيادة الكوليسترول الضار، كما أنها تفيد في تمتعك ببشره نضرة وصحية خاصة في الشتاء الذي يزيد معه حالات الجفاف، وتعزز من الشعور بالهدوء قبل النوم وتساعد على النوم بشكل غير متقطع ومتواصل