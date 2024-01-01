شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكبد الدهنى.. 6 أطعمة تناولها بأمان لا تؤثر عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أنه من الصعب التعامل مع مرض الكبد الدهني، إلا أن اتباع نظام غذائي جيد ومتوازن يمكن أن يساعدك في محاربته.

ووفقًا لموقع "healthsite"، فإن مرض الكبد الدهني هو حالة خطيرة تحدث عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد، بسبب سوء التغذية والإفراط في شرب الكحول وعدم ممارسة الرياضة، يمكن أن تكون حالة الكبد الدهني لفترة طويلة قاتلة إذا ظلت دون علاج، إذا كنت تعاني من مرضى الكبد الدهني إليك قائمة بالأطعمة الآمنة.

القهوة

وفقًا لمراجعة نُشرت مؤخرًا، يمكنك تناول القهوة بأمان حتى لو كنت تعاني من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، فقد كشفت أنه إذا كان الشخص يشرب القهوة بانتظام، فإنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة وتليف الكبد وتطوره.

الخضراوات الورقية

تتكون الخضراوات الورقية من مركبات مثل البوليفينول يمكن أن تساعد الأشخاص على مكافحة مرض الكبد الدهني

الأسماك

يعد حمض أوميجا 3 الدهني عنصرًا بالغ الأهمية يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك مرض الكبد الدهني، فهو يتكون من الكثير من الدهون الصحية ويمكن أن يقلل الدهون ف ويخفض مستويات الدهون الثلاثية ويعزز الكولسترول الوقائي

الحبوب

في حين أن الحبوب غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ولها قيمة غذائية عالية جدًا، يساعد تناولها بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، حتى لو تم تشخيص إصابة الشخص بهذه الحالة، فيمكنه تناول الأطعمة الغنية بالألياف بأمان.

الفواكه المجففة

يرتبط النظام الغذائي الغني بالمكسرات بانخفاض الالتهاب، ومقاومة الأنسولين والإجهاد التأكسدي وانخفاض معدل انتشار مرض الكبد الدهني

الكُركُم

يحتوي الكركم على جرعة عالية جدًا من الكركمين، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة أي نوع من أمراض الكبد الدهنية.