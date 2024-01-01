شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أضرار تصيب طفلك لو فطرتيه بسكويت.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البسكويت هو الاختيار "غير الصحى" في الخيارات الغذائية التي يمكن أن تبدئى بها يوم طفلك، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع quora البسكويت من الخيارات التي يمكن أن تضر صحة طفلك، ولا تلجأين له إلا في الضرورة القصوى، ومن أبرز هذه الأسباب وفقًا للتقرير: