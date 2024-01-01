شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أضرار تصيب طفلك لو فطرتيه بسكويت.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - البسكويت هو الاختيار "غير الصحى" في الخيارات الغذائية التي يمكن أن تبدئى بها يوم طفلك، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع quora البسكويت من الخيارات التي يمكن أن تضر صحة طفلك، ولا تلجأين له إلا في الضرورة القصوى، ومن أبرز هذه الأسباب وفقًا للتقرير:
- الدهون العالية جدًا التي يحتوى عليها البسكويت، فهى مكون غير صحى داخله، فهو يزيد من فرص الإصابة بمشكلات القلب والضغط والأوعية ويعزز من مشكلات السمنة، ويزيد من الوزن دون فائدة.
- يحتوى البسكويت على السكريات المضافة بنسب عالية جدًا تجعله سببًا في زيادة فرص الإصابة بمشكلات وأمراض الأسنان لدى الطفل، كما أنها تعزز من اختلال نسب السكر في الدم، وتزيد من وزنه بشكل غير صحى
- البسكويت طعام غير محتوى على الألياف بكميات جيدة، ولذا لا يعد خيارًا جيدًا لطفلك خاصة في الصباح فهو لا يشعره بالشبع
- يؤثر بشكل كبير تناول البسكويت صباحًا على شهية الطفل بالسلب لأنه يحتوى على كمية غير مناسبة من السكر، فيجعله مفرطًا في تناول الطعام، وراغبًا أكثر في المزيد من السكريات.
- السعرات الحرارية العالية في البسكويت تجعله خيارًا غير جيد للطفل في الصبح، وذلك لأنها سعرات غير حقيقة تجعله ينشط ثم يشعر بالخمول فجأة
- لا يحتوى البسكويت على عناصر وفيتامينات وبروتين يذكر، مقارنة بأطعمة الإفطار الأخرى، كالبيض على سبيل المثال، لذا يجب عدم تناول الطفل له الا فيما ندر، ولا يفضل أبدا أن يكون طعاما نبدأ به يوم طفلنا
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