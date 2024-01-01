شكرا لقرائتكم خبر عن جينى وفيروسى أبرزها.. استشارى يحدد 4 أنواع للسرطانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بولس إسحق، استشاري علاج الأورام في مدينة ناصر الطبية "معهد ناصر"، أن مرض السرطان له أنواع عديدة، منها الفيروسي، والجيني، والوراثي، والنوع الرابع ناتج عن اتباع عادات غير صحية.

النوع الأول.. سرطان الثدي والمبيض يتم اكتشافه عن طريق تحليل BRCA1_2

وأشار إلي أن القيام بتحليل BRCA1_2 أي تحليل جين السرطان، يتم الخضوع له في حالة وجود تاريخ مرضي في العائلة، وهذا التحليل يكشف نسبة الاستعداد للإصابة بسرطان الثدي والمبيضين، لافتا أن هذا النوع من السرطان يصاب به 40% في سن مبكر، ولذا فيساعد التشخيص المبكر أو الفحص المبكر وفي العلاج وعدم تعرض المصابين لأي أضرار صحية بسبب المرض.

النوع الثاني.. السرطان الناتج عن العيوب الجينية الوراثية هو سرطان القولون

واستكمل استشاري علاج الأورام حديثه، أن الإصابة بالسرطان لا يوجد له واضح، ولكن يرجع التعرض لعيوب وراثية في الجينات لزيادة فرص الإصابة بسرطان القولون، فعند تعرض الشخص لوجود زوائد لحمية ذات العدد الكبير في القولون، فيكون هذا الشخص عرضة للسرطان، ولذا يجب التدخل الطبي لمنع الإصابة بهذا النوع من السرطانات في حالة وجود جينات تشير إلي هذا، كتاريخ عائلي في الإصابة به، أو وجود زوائد كثيرة في القولون.

النوع الثالث.. السرطان الفيروسي هو سرطان عنق الرحم وسرطان الكبد

كما أضاف "بولس"، أن هناك نوع أخر للسرطان هو السرطان الفيروسي، الذي يصاب به الشخص نتيجة للتعرض لفيروس "HPV" الخاص بسرطان عنق الرحم ولذا يحث الطب الحديث علي ضرورة أخذ اللقاح الخاص بهذا الفيروس للحماية من الإصابة قبل بلوغ سن الـ14 عاما للوقاية منه، أما فيروس الكبدي B أو C ينتج عنه سرطان الكبد الذي يتعرض له الشخص في حالة عدم علاج الفيروسات التي ينتج عنها تلف في الكبد ثم السرطان.

النوع الرابع.. سرطانات ناتجة عن عادات خاطئة الجلد والرئة

وأوضح استشاري الأورام، أن الإصابة بسرطان الرئة تزيد نسب الإصابة به عن طريق التدخين، ولذا فالعادة الخاطئة هي التدخين، أما سرطان الجلد فيزداد الإصابة به عند التعرض لأشعة الشمس الضارة، ولذا عليك التعرض لأشعة الشمس قبل الساعة 10 صباحا.