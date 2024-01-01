شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس للرجال.. علامات وأسباب زيادة هرمون الذكورة عند السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هرمون الذكورة ليس حكرًا على الرجال كما يعتقد البعض خطأ، فهو أيضًا يوجد في أجسام السيدات بنسب معينة، وإذا زاد عن حده، يخلف مشكلة كبيرة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع flohealth

تابع التقرير أن هناك الكثير من العلامات التي تظهر على السيدة التي تعانى من ارتفاع في هذا الهرمون الذكرى أو التستوستيرون، تظهر عليها ومن السهل ملاحظتها، وأضاف التقرير أنه من الضرورى اللجوء للاستشارة الطبية المتخصصة في هذا الصدد، فور ظهور مثل هذه العلامات، ومنها:

- الإضطرابات المزاجية الشديدة، والتقلبات الحادة في المزاج تظهر على المرأة بشكل واضح

- خشونة الصوت وملاحظة المحيطين بالمرأة لهذا العرض بسهولة

- تبدأ عضلات جسم المرأة، وكتلتها العضلية بشكل عام في التضخم والظهور بشكل ملحوظ

- اضطرابات كثيرة تؤدى إلى صغر وتضاؤل حجم ثدييها تدريجيا

تعانى بعض السيدات اللاتى تعانين من انخفاض فة نسب هرمون الذكورة من زيادة حادة بظهور الشعر في مناطق مختلفة من الجسم، فتزيد كمية ظهور الشعر على الوجه بشكل ملحوظ، مع الصدر وكذلك منطقة الظهر أيضا.

قد تعانى بعض السيدات اللات تعانى من زيادة هذا الهرمون، من حالة اضطرابات وصعوبات في حدوث الحمل لديهن، خاصة في الحالات المتقدمة من زيادة الهرمون.

وأكد التقرير على أن الكثير من الأسباب تزيد من فرص ارتفاع هرمون الذكورة أو "التستوستيرون" لدى السيدات من بينها، اصابتها بمتلازمة تكيسات المبايض الشهير، واضطرابات وتضخم الغدة الكظرية، وكلك الإصابة بمشكلة مقاومة الانسولين، ومشكلات الغدة الدرقية أيضا.