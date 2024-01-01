شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء تضر بصحة عينيك.. أبرزها السهر لساعات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير منا يهمل متابعة حالة عينيه، حيث يعانى الكثير منا من مشكلات أو أعراض مرضية عارضة بالعين، ولا يسرع بحلها لدى المختص، هذا ما أكده الدكتور محمد كريم أستاذ طب وجراحة العيون بقصر العينى جامعة القاهرة.

وأضاف إلى أن سرعة التخلص من المشكلات التي تصيب العين كالجفاف والاحمرار والالتهابات والعدوى تساهم في الحفاظ على صحة العين.

وتابع الدكتور محمد حديثه، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من الأخطاء نرتكبها، تؤثر وبشدة على صحة العين ومنها:

عدم الاهتمام بالمتابعة الدورية لدى مختص العيون إذا ما عانيت من أعراض مثل الاحمرار أو شعور يشبه الحصى بالعيون أو غيرها من الاعراض البسيطة، فهذه الاعراض قد تكون عرض لمشكلة تحتاج المتابعة والعلاج حتى لا تتفاقم

استخدام القطرات وبخاصة قطرات المضاد الحيوي والمحتوية على الكورتيزون دون استشارة المختص، أحد أهم الممارسات غير الصحية التي تسبب مشكلات مزمنة ومؤقتة بالعيون

إهمال مرضى حساسية العين للمتابعة كلما تحسست عيونهم، من الغبار أو المستحضرات أو حتى الأدوية على سبيل المثال لا الحصر

إجهاد العين في العمل على سبيل المثال، خاصة المهن التي تتطلب النظر الدائم لأجهزة الكمبيوتر

السهر لساعات طويلة دون اراحة العين لفترات طويلة

كثرة إجهاد العين واستهلاكها في النظر للأجهزة دون فواصل

استخدام نظارات شمس غير مناسبة أو رديئة، فضلا عن اهمال ارتداء النظارات الطبية حتى عند حاجة المريض لها