شكرا لقرائتكم خبر عن عادات بسيطة هتحسن صحة قلبك.. ابدأ بها في العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة القلب من أهم الأهداف التي يجب أن تضعها أمام عينيك في العام الجديد، ويمكن أن تقوم بذلك من خلال خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لتحسين عاداتك الصحية لقلبك ويمكنك البدء بها اليوم، ونتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "Beaumont".

عادات بسيطة هتحسن صحة قلبك فى العام الجديد قلل من تناول اللحوم الحمراء

وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة القلب الأوروبية أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء لديهم ثلاثة أضعاف مستويات ثلاثي ميثيل أمين ن-أكسيد، أو TMAO، وهي مادة كيميائية تفرزها الأمعاء وترتبط بأمراض القلب، مقارنة بأولئك الذين يتناولون نظام غذائي غني إما باللحوم البيضاء أو البروتينات النباتية.

يشتق TMAO جزئيًا من العناصر الغذائية المتوفرة بكثرة في اللحوم الحمراء ويتم تحديده بشكل متزايد كمساهم في أمراض القلب.

والتوقف عن تناول اللحوم الحمراء يؤدي إلى انخفاض مستويات TMAO ويشير البحث إلى أن قياس TMAO، والذي يمكن إجراؤه عن طريق فحص الدم، يمكن أن يكون استراتيجية جديدة في مكافحة أمراض القلب.

ابعد عن الدهون غير الصحية

في حين أن الدهون المشبعة، مثل تلك الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان، ترتبط بأمراض القلب، فإن الدهون غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في المكسرات وزيت الزيتون، لها في الواقع فوائد صحية وفقا للخبراء.

إن الدهون المشبعة هي مقدمة لتكوين الكوليسترول واللويحات في الأوعية الدموية والدهون غير المشبعة هي الشكل المفضل.

بعض الزيوت، مثل زيت الزيتون، تصبح غير صحية إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.

لا تملأ معدتك بالطعام قبل النوم

تناول العشاء أو تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر يمكن أن يسبب اضطرابًا في المعدة ويبقي الشخص مستيقظًا لفترة أطول عندما تأكل، فإنك تحتاج إلى القيام بنوع من النشاط البدني بعد ذلك. إذا كنت تأكل وتشاهد التلفاز ثم تذهب للنوم، فأنت تقوم بتخزين كل شيء ولا تحرق أي دهون.

عدم تناول الطعام خلال ساعتين من الذهاب إلى السرير يحسن النوم والتمثيل الغذائي ويعزز عملية الهضم – وكلها مفيدة لقلبك وجسمك.

فحوصات طبية منتظمة

معرفة وزنك، وضغط الدم، ومحيط الخصر، ومستوى السكر في الدم والكوليسترول، هي من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب.

معظم المرضى الذين يصلون إلى المستشفى مصابين بنوبة قلبية لم يعرفوا قط أنهم مصابون بمرض السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.