شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. رغوة البول المستمرة عرض لمشكلة صحية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغوة البول عرض يعانى منه الكثيرون، فهو من المشكلات التي تطرأ على البعض لأسباب معينة، وفقًا لتقرير نشر في موقعquora حيث إن كثيرًا من العوامل والمشكلات المرضية قد يصبح هذا العرض دلالة مهمة ومؤشر للإصابة بها.

وتابع التقرير أن بعض الأدوية قد تكون عاملا مساعدا في هذه المشكلة، فبعض الأدوية قد تسبب البروتين في البول كعرض جانبي، إضافة إلى زيادة نسب البروتين في النظام الغذائي، فالاعتماد على تناول البروتين بكميات كبيرة يجب أن يخلف هذا العرض، وهو مؤشر يدل على ضرورة ضبط نظامك الغذائي لمعادلة البروتين بداخلة دون إسراف.

وأضاف التقرير أن التمرينات البدنية العالية الجهد والكثيفة، قد تزيد من انهيار العضلات وبالتالي يصبح البول أكثر رغوة، يعتبر أيضًا البول الرغوى كثير الحدوث في حالة الإصابة بالجفاف، فالقليل ننت الترطيب والقليل أيضًا من شرب المياه، يبرز هذا العرض كنتيجة، وينصح التقرير بضرورة الكشف اذا كان هذا العرض وهو الرغوة في البول يستمر لفترة طويلة، ولا يتغير الوضع بتغير نمط الحياة اليومية ولا الغذاء أو التمارين الرياضية.

وأشار التقرير إلى أن الأعراض المصاحبة لرغوة البول قد تدل على مشكلة تحتاج للاستشارة الطبية لدى المختص، ومنها كثرة مرات التبول، فضلاً عن ارتفاع درجة الحرارة، والألم المصاحب للتبول، ومن المرضى أيضًا الذين عليهم أن يهتموا بالمتابعة المستمرة والعرض على المختص بمجرد ظهور رغوة بالبول، مرضى الضغط والسكر والكلى.