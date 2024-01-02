اللواء الداود يُدشّن مركز القيادة والتحكم لمراقبة العلامات الحيوية عن بعد للمرضى المنومين بمستشفى قوى الأمن بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، مركز القيادة والتحكم لمراقبة العلامات الحيوية عن بعد للمرضى المنومين، والتدخل الفوري لفريق الاستجابة السريع لمنع تدهور الحالة الصحية دون الحاجة لنقلها إلى العناية المركزة، وذلك بمستشفى قوى الأمن بالرياض.

ويحتوي المركز على أجهزة مراقبة للعلامات الحيوية، وشاشات عرض مركزية، وهواتف متنقلة، موزعة في أقسام المستشفى لمراقبة المرضى في آن واحد، وعرض الإنذارات والتنبيهات للعلامات الحيوية وتخطيط القلب وحركة المريض من خلال استخدام هاتف ذكي مرتبط بغرفة القيادة والتحكم للاستجابة السريعة من قبل الكادر الصحي.