شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة عجيبة لشفاء العين والسحر من التمر.. مجربة ومضمونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفة عجيبة لشفاء العين والسحر من التمر.. مجربة ومضمونة

ذكر فوائد التمر والنخل في القرآن الكريم 22 مرة،وكان النبي صلي الله عليه وسلم يكثر من أكله،التمر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة،وخالية من الكوليسترول ،ويساعد في تعزز الجهاز المناعي،التمر له فوائد عديدة في الشفاء من السحر والمس والعين، وتنظيف البطون والأحشاء والأمعاء والمعدة والأرحام وتطهير البدن من الأعين،وإخراج مادة السحر وأذي العين،وفي هذا المقال سنطرح افضل الوصفات العلاجية ب التمر لفك السحر والعين وتعطيل الزواج.

وصفة التمر في علاج العين والحسد مجرب

تساعد الوصفة في الوقاية من السحر،وإبطال تأثير السحر والعين والمس،قد ورد حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال ( من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر).يأكل المصاب يوميًا 7 حبات تمر علي الريق بعد صلاة الفجر،أو للصائم بعد المغرب مباشرةً.

وصفة التمر الشهيرة لأبو إيمان حجازي

تساعد الوصفة للشفاء من العين والسحر وإخراج مادة السحر،استفراغاً أو اسهال.

مكونات الوصفة

7 حبات التمر

ملعقة كبيرة حب الرشاد

ملعقة صغيرة يانسون

ملعقة صغيرة سمسم

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون مقروء عليه سورة الفاتحة

طريقة التحضير

‏يوضع على نار متوسطة ويقلب 5 دقائق كاملة مع التحريك المستمر ثم تطفي النار ،وتترك لتبرد تماماً وتعمل على شكل دوائر، وتوضع في حافظة، ويؤخذ منها كل صباح على الريق 7 حبات بحجم التمرة وكل مساء بعد صلاة المغرب،

‏المدة سبعة ايام.

فوائد الوصفةتعالج العقم و تأخر الحمل

ضعف البصر

ضعف العظام

من تعاني من هرمون الحليب

فقر الدم

الإمساك

لمن يعاني من نقص فيتامينات

تقوي المبايض

علاج الانتفاخات البطن والقولون

تساعد في توازن الضغط

تعطي طاقة وقوة في الجسد

حصن من العين و الحسد و السحر و المَس

و لمن يعاني من السحر المستمر و المستقر في البطون والأحشاء والرحم

تعالج الدوخة و الكسل

تنظف الكلى و الكبد

علاج البواسير

تساعد على خروج الجنين

قاتلة للديدان

تمنع الأزمات القلبية و الجلطات

تعالج حب الشباب و الرؤوس السوداء ،و الأكزيما

تعالج ضعف الذاكرة

مرطب للبشرة و مغذي للشفاه

تزيل البلغم و الصداع

تنظم الحيض

تمنع تساقط الشعر

تفيد لما بعد النفاس و للنحافة

ملحوظة

لا مانع من الاستخدام وقت الحيض والنفاس.لا تصلح الوصفة للحامل.