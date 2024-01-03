شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتشب ولا المستردة.. أيهما أفضل لصحتك وما الشروط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير يميلون لوضع الكاتشب أو المستردة أو الاثنين معا بجوار الطعام، أو أثناء إعدادهم للساندوتشات، ولكن أيهما أفضل لصحتك؟ أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع foxnews.

قال أفيري زينكر، اختصائي تغذية في كندا، إن الكاتشب والمستردة من الإضافات التي توضع على الكثير أو بجوار الأطعمة، بينما تختلف الملامح الغذائية لكل واحد منهم، اعتمادًا على أنواع وكميات المكونات المستخدمة.

وقالت تينا ماريناتشيو، اختصاصية تغذية في نيوجيرسي، إن الكاتشب يحتوي على الطماطم والخل وأشكال مختلفة من شراب الذرة والملح والتوابل، ولذا فمعلقة كبيرة من الكاتشب تحتوي على 19 سعرة حرارية، وحوالي أربعة جرامات من السكر و150 ملجم من الصوديوم.

وعلى الرغم من أن الكاتشب يحتوي على نسبة أعلى من السكر والملح مقارنة بالتوابل الأخرى، إلا أن الكاتشب له بعض الفوائد الغذائية، فهو من أفضل مصادر اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على الحماية من سرطان البروستاتا.

بينما يحتوي الكاتشب على نسبة عالية من السكر والصوديوم مقارنة بالتوابل الأخرى، لكن الخبراء يقولون إنه قد يكون له بعض الفوائد الصحية بسبب المادة التي تحمي من سرطان البروستاتا، فالكاتشب ليس مثل الخضراوات والفواكه في الفائدة، ولذا فأضراره أكثر بسبب غناه بمستويات عالية من السكريات المضافة والصوديوم.توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من السكريات المضافة إلى 25 جرامًا يوميًا للنساء و36 جرامًا للرجال.

لهذا السبب، عند اختيار الكاتشب، ينصح بالبحث عن العلامات التجارية التي لا تحتوي على سكريات مضافة أو شراب الذرة عالي الفركتوز.

وحث خبراء الصحة علي عدم الإسراف في تناول الكاتشب لأنه يتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، حيث بعض الأبحاث تشير إلى أن استخدام السكر على المدى الطويل قد يساهم في مقاومة الأنسولين، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى الإصابة بمقدمات مرض السكري من النوع الثاني.

المستردة، تحتوي علي بذور الخردل والخل والملح والتوابل، ولكنه عادة لا يحتوي على السكر، ولكن ملعقة صغيرة منه تحتوي عادة على 3-5 سعرات حرارية وحوالي 110 ملج من الصوديوم.

وأوضح خبراء التغذية أن معظم ملصقات التغذية بالخردل تعرض حصة واحدة على أنها صفر سعرات حرارية، لأن الأطعمة التي تحتوي على أقل من خمس سعرات حرارية لكل حصة مسموح لها بالتقريب إلى الصفر، وهذا يجعله خاليا من الدهون المتحولة والكولسترول وأيضا السكر.

كما أن المستردة يوضع عليها الكركم الذي يحتوي علي الكركمين مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، كما أن الخردل الذي يصنع منه المستردة يحتوي علي الأوميجا3.

الكاتشب أم المستردة؟

يقوم خبراء التغذية بتحليل المواصفات الصحية للكاتشب والمستردة، وقالوا إن المستردة أصح من الكاتشب، لأنه قليل السعرات الحرارية، لا يحتوي علي شراب الذرة علي الفركتوز.

وأكد على هذا الحديث استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة الدكتور محمد حلمي، لافتا أن المستردة تعد أفضل بكثير من الكاتشب لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة للجسم كالكركم والخردل.

وأشار إلي أنه يمكن صنعهم في المنزل، وهذا يعد خيارا صحيا جيد، حيث يمكنك وضع حيل غذائية صحية علي الكاتشب والمستردة.