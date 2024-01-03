شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد خل التفاح لصحتك.. يخفض السكر وينقص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الأبحاث أن خل التفاح له العديد من الفوائد الصحية، مثل المساعدة في خفض مستويات السكر في الدم والمساعدة في فقدان الوزن، ويُعتقد أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح مسئول عن الكثير من الفوائد الصحية لخل التفاح، بحسب موقع webmd"" .

فوائد خل التفاح خل التفاح قد يساعد في فقدان الوزنأظهرت إحدى الدراسات أن تناول خل التفاح مرتين يوميًا ساعد الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية على خسارة بعض الوزن الزائد.

واعتقد بعض الباحثين أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل قد يسرع عملية التمثيل الغذائي.





خل التفاح قد يخفض نسبة السكر في الدم أفادت العديد من الدراسات أن تناول ملعقة كبيرة أو اثنتين من خل التفاح يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات. كان التأثير معتدلاً، ونحن بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة كيفية عمله بالضبط.

ضع في اعتبارك أن الخل لا يمكن أن يحل محل أدوية مرض السكري ونمط الحياة الصحي، ولكن يجب أن يكون من الآمن إضافته إلى خطة العلاج الخاصة بك.





خل التفاح قد يخفض نسبة الكولسترولنفس الدراسة الصغيرة التي ذكرت أن خل التفاح يعزز فقدان الوزن، وجدت أيضًا أنه خفض مستويات الكوليسترول الإجمالية لدى الأشخاص الذين تناولوه في الدراسة. كما أنه يزيد من نسبة الكولسترول "الجيد" لديهم ويخفض مستوياته