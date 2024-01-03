شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحفاظ على صحة عظامك.. لا تجهد نفسك عند الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إصابات العظام قد تحدث لأي شخص في بعض الأحيان بسبب الحوادث وفي أحيان أخرى بسبب المجهود البدني الزائد، عندما تكون عظامك وعضلاتك ضعيفة، ينصحك الأطباء بعدم ممارسة ضغط إضافي على جسمك.

ووفقا لموقع " healthsite"، نعرض فيما يلى أبرز 5 أشياء يجب عليك تجنبها لضمان تعزيز صحة عظامك.

لا تجهد نفسك عندما تتعرض للإصابة أو الألم

لا تمارس التمارين الرياضية عندما تكون مصابًا ولا تشارك أبدًا في أنشطة أخرى، لحين الشفاء تماما والعودة إلى حياتك الطبيعية مرة أخرى.

تجنب رفع الأوزان في وضعية خاطئة

القاعدة الأساسية الوحيدة أثناء رفع الأثقال وتدريب العضلات هي الحفاظ على هذه التقنية. لا يمكن أن تؤدي التقنية الخاطئة إلى الإصابات فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى تفاقمها

تجنب التدريبات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الألم

بعض التمارين قد تكون شديدة للغاية على الجسم خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم قدرة تجمل ضعيفة، لذا تجنب ممارستها.

لا تتخطى موعد العلاج الطبيعي

يعد العلاج الطبيعي أمرًا ضروريًا خاصة للأشخاص الذين تعرضوا للإصابة مؤخرًا، لذا تجنب تخطي مواعيد الجلسات الطبيعية وإلا سيضر صحتك بشدة.

لا تهمل زياراتك مع الطبيب

يعد العلاج الطبيعي المنتظم أمرًا ضروريًا ويمكن أن يؤثر على صحة العضلات والعظام إذا تخطيته ولكن قد يكون الأمر أسوأ إذا تخطيت مواعيد الزياة الدوية مع الطبيب لفحص الإصابة التي عانيت منها مؤخرًا.