شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العسل في الشتاء.. هيخفف من نزلات البرد واحتقان الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر فصل الشتاء بكثرة الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من التهابات الجسم، وفقا لموقع " onlymyhealth"، يأتي العسل بخصائص ومزايا صحية عديدة على الجسم، حيث يعد مصدرًا طبيعيًا للطاقة وله العديد من الفوائد الصحية التي تجعله ضروريًا خلال الأشهر الباردة.

فوائد تناول العسل في الشتاء 1. تعزيز المناعة

يشتهر العسل بخصائصه المعززة للمناعة. فهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويساعد على تقوية جهاز المناعة لديك، مما يوفر طبقة إضافية من الدفاع ضد حشرات الشتاء والفيروسات.

2. يخفف التهاب الحلق

غالبًا ما يجلب الطقس البارد مجموعة من السعال والعطس، يمكن لخصائص العسل المهدئة أن تخفف من التهاب الحلق، مما يوفر بديلاً طبيعيًا ولذيذًا لشراب السعال الذي لا يستلزم وصفة طبية.

3. مصدر الطاقة

العسل هو معزز سريع وطبيعي للطاقة، يوفر مزيجه من الفركتوز والجلوكوز إطلاقًا سريعًا للطاقة، مما يجعله مثاليًا للانتعاش خلال أيام الشتاء الخاملة.

4. الدفء

العسل له تأثير دافئ على الجسم، فإضافة ملعقة إلى الشاي أو الماء الدافئ يمكن أن يساعد في التخلص من برد الشتاء، مما يوفر الراحة ويعزز الشعور بالدفء من الداخل إلى الخارج.

5. يحمى بشرتك

قد يكون الطقس البارد الشتوي قاسياً على بشرتك، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج، خصائص العسل المرطبة والمضادة للبكتيريا تجعله إضافة ممتازة لروتين العناية بالبشرة، يمكن أن يساعد قناع العسل على تغذية وترطيب بشرتك، مما يجعلها ناعمة ومشرقة.

6. مساعد طبيعي للنوم

غالبًا ما تصاحب الليالي الباردة فصل الشتاء، والنوم الجيد ضروري للصحة العامة، كوب دافئ من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم يمكن أن يعزز الاسترخاء ويحسن نوعية النوم.