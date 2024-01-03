نظام الكيتو أسرع الأنظمة للتخلص من الوزن الزائد

بيروت - نادين محمد - يعتمد النظام الغذائي الكيتوني بشكل أساسي على تناول نسبة عالية من الدهون، حيث يجبر هذا النظام الجسم على استخدام الأجسام الكيتونية كنوع من أنواع الطاقة التي ينتجها الكبد من الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، بدلا من الاعتماد على السكر، ولا بد من أن تكون هذه الدهون صحية غير مهدرجه، وأصبح رجيم الكيتو من الأنظمة الغذائية المنتشرة حالياً نظراً لقدرته العالية على انقاص الوزن بشكل سريع وفي هذا المقال سوف نتحدث باستفاضة عن رجيم الكيتو وما هي أنواع الأطعمة المسموح تناولها داخل هذا النظام والممنوعات اليكِ عزيزتي تفاصيل كل ما يخص رجيم الكيتو.



فوائد رجيم الكيتو

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عدم الشعور بالجوع

التخلص من الوزن الزائد سريعاً

تحسين نشاط الجسم

تعزيز طاقة الجسم

الشعور بتحسن في المعدة

يحسن من الكوليسترول الجيد ويخفض الكوليسترول الضار

تقليل مخاطر بعض الأمراض

يقلل فرص الإصابة بالحبوب في البشرة

علاج لمرض الصرع

الحماية من السرطان

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الأطعمة المسموح تناولها في رجيم الكيتو

الدهون

يسمح بتناول الدهون التالية في رجيم الكيتو:

السمن الطبيعي البلدي

الزبده الطبيعية بدون ملح (الحيوانية ١٠٠٪؜)

الدهون الحيوانية مثل الشحم سواء قبل او بعد التسييح

زيت بذر الكتان

زيت الأفوكادو

زيت الزيتون

زيت جوز الهند

البروتين

يسمح بتاول جميع أنواع البروتينات مثل:

اللحم البقري – الكبدة – الضأني – الماعز – الدجاج – كبده الدجاج – البط – الوز – الحمام – السجق – البرجر– البسطرمة

الأسماك

البلطي – البوري – الماكريل – التونة – السلمون الجمبري .. كل أنواع السمك

البيـض

وله فائده كبيرة في انقاص الوزن اذا داومنا عليه في وجبة الفطار

منتجات الالبان والأجبان

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أنواع الأجبان المسموح هي التي لا تحتوي على سكر او زيوت نباتية وافضل انواع الجبن هي التي تحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات مثل الجبنة الرومي جبن بريزيدون فيتا (الأزرق) – شيدر – جودة – الموزاريلا – البارميزان جبنة الريكفورد شرط خلوها من الزيوت النباتية لأنها زيوت ضارة-القشطة و كريمة الطهي وكريمة الخفق.

الخضروات

الخضروات الغير نشوية المختلفة تتميز بالكربوهيدرات قليله بها بالإضافة إلى احتوائها على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن مثل، لخيار- الطماطم – الخس – البروكلي – البصل- السبانخ –الملوخيه -الجرجير- البقدونس – والكزبرة – والشبت – القرنبيط و كل الاوراق الخضراء و الباذنجان والكوسه والفلفل الاخضر والالوان "بكميات صغيرة"

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الفاكهة

الفراولة و التوت "نصف كوب فقط وليس بشكل يومي" و الافوكادو وليكن مرتين بالأسبوع

المكسرات

مسموح بكمية قليلة جدا من المكسرات مثل اللوز والمكاديميا فقط ومره بالاسبوع واللب السوري .

الدقيق

ومسموح باستعمال أنواع الدقيق التالية:

دقيق جوز الهند و دقيق اللوز و دقيق السمسم( يجب حساب كل ما سبق من ضمن نسبة الكارب اليومي ويفضل ان لا تزيد عن 20 جرام و ليس يوميا )

الطحينة (لكن يجب ان تكون 100% من السمسم وزيت زيتون)

مشروبات كيتو

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الشاي بكل انواعه – الكاكاو الخام خالي من السكر – القهوة من غير مبيض او سكر

الأعشاب

مثل: اليانسون والنعناع والقرفة والجنزبيل وبذر الكتان

أطعمة يمنع تناولها في الكيتو

اللبن ( الحليب ) ومنتجاته : ممنوع في العموم

الزبادي : يدخل في الوصفات مثل تتبيله الفراخ وهكذا

الجبنة القريش يجب زيادة الدهون فيها مثل اضافه زيت الزيتون او القشدة لأنها عالية البروتين ومنخفضة الدهون.

جميع انواع النشويات الصريحة مثل الارز بأنواعه والمكرونة والشوفان والعيش بكل انواعه

جميع انواع المشروبات الغازية لأنها بها سكر ومادة الكولا ايضا ترفع الانسولين في الدم

جميع أنواع الفاكهة لأنها فيها نسبة سكر عالية جدا ماعدا الأفوكادو والتوت والفراولة.

البقوليات بجميع انواعها

السكر والعسل

الخضار الذي ينبت تحت الأرض مثل البطاطا والبطاطس والبسلة والقلقاس، الجزر و اللفت والبنجر بكميات بسيطة.

الشوكولاتة والحلويات بأنواعها، مسموح بمكعب واحد كل فترة من الشوكولاتة الخام شرط انها تكون بدون سكر وكاكاو خام.

الزيوت المهدرجة وزيوتها مثلك مارجرين زبد نباتي زيت ذرة زيت عباد الشمس زيت السمسم زيت صويا وغيرها.

السمن النباتي

الجبن المصنعة من الزيوت النباتية ممنوع اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسجق والبرجر وبيف و هوت دوج الا لو بيتي او من مصدر موثوق به

أضرار رجيم الكيتو

الإمساك الشديد

هشاشة العظام

الشعور بالإرهاق

الشعور بالغثيان

مشاكل في الهضم

تقيؤ

رائحة الفم الكريهة

حصى الكلى

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