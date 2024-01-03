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عدن - ياسمين التهامي - لا تهملها.. هذه العلامات تؤكد إصابتك بالتهاب البنكرياس

قال مركز البنكرياس السويسري إن التهاب البنكرياس يستلزم استشارة الطبيب على الفور، نظراً لأنه قد يهدد الحياة.من: اليمن الآن

وأوضح المركز أن التهاب البنكرياس له أسباب عدة، أبرزها شرب الخمر وحصوات المرارة.

وأشار إلى أن أعراض التهاب البنكرياس تتمثل في الآلام الشديدة بالجزء العلوي من البطن، والتي غالباً ما تتخذ شكل حزام وتمتد إلى الظهر.

ومن الأعراض الأخرى لالتهاب البنكرياس الغثيان والقيء والانتفاخ والحمى والارتجاف واضطرابات الهضم والشعور العام بالإعياء.

ويتحدد العلاج بناء على السبب وشدة المرض، علماً بأن الحالات الشديدة قد تستلزم الخضوع للجراحة.

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