شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الغرغرة بالماء المالح في الشتاء لتقليل ألم الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الغرغرة بالماء المالح أحد أشهر العلاجات المنزلية التي تستخدم لتخفيف آلام والتهاب الحلق وتخفيف ألم الأسنان وغيرها من الفوائد.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يعمل المحلول الملحي على تقليل الالتهاب والتهيج في الجهاز التنفسي، مما يساعد على تخفيف الأعراض الشبيهة بالبرد، وفوائد أخرى نعرضها في التقرير التالى:



فوائد الغرغرة بالماء المالح ​يخفف من التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق مشكلة شائعة خلال فصل الشتاء، ويمكن أن تؤدي العديد من العوامل، بما في ذلك الهواء البارد والجاف والالتهابات الفيروسية، إلى تهيج الحلق، مما يساهم في زيادة حالات التهاب الحلق، لعلاج هذه الحالة أو الوقاية منها، يوصي الخبراء بالغرغرة بالماء المالح يوميًا.

في دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، كان الأشخاص الذين يعتمدون على الغرغرة بالماء المالح بانتظام، أقل عرضة بنسبة 36٪ للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد مقارنة بمن لا يستخدم تلك الطريقة.





يزيل انسداد الأنفالغرغرة بالمياه المالحة تعمل على إزالة احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية، ويمكن أن يساعد الماء المالح على تخفيف المخاط الموجود في الجزء الخلفي من الحلق، مما يسهل إزالته.





يقلل من مخاطر دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا

أشارت دراسة قدمت في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة في كاليفورنيا، إلى أن خطر دخول المستشفى لدى مرضى كورونا الذين يتغرغرون بالمياه المالحة كان أقل بكثير من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

يعالج تقرحات الفم

بالإضافة إلى توفير الراحة من مشكلات الجهاز التنفسي، يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة في علاج تقرحات الفم الناتجة عن بعض الأطعمة أو الاختلالات الهرمونية أو التوتر، كما يمكن أن يساعد محلول الماء المالح الدافئ أيضًا في منع فرط نمو البكتيريا في الفم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى والقروح.





صحة الأسنان واللثةلا يساعد المحلول الملحي فقط في القضاء على البكتيريا الموجودة في الفم وتجنب تراكم البلاك في تجاويف الفم، ولكنه يساعد أيضًا في الوقاية من أمراض الفم.