شكرا لقرائتكم خبر عن ضعها على مائدة طعامك.. "المستردة" منخفضة السعرات الحرارية ومضادة للالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف خبراء التغذية عن الفوائد الموجودة في الخردل أو ما يطلق عليه المستردة، حيث يحتوي الخردل الكلاسيكي على بذور الخردل والخل والملح والتوابل، ولكنه عادة لا يحتوي على السكر، إلا إذا كان المقصود منه أن يكون حلوًا، مثل خردل العسل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



فوائد ومميزات الخردل

وقالت الصحيفة، إن ملعقة صغيرة، تحتوي على 3 إلى 5 سعرات حرارية و 110 ملليجرام من الصوديوم، يحتوي الكركم على الكركمين، وهو ما يخلق اللون الأصفر الزاهي للخردل "المستردة"، وهذا المكون أيضًا مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، يوصى بشراء الخردل الذي يحتوي على كمية أقل من الصوديوم، بشكل عام، يبدو أنه عند الاختيار بين نوعين من التوابل، فإن الخردل هو الخيار الأكثر صحة للاختيار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الخردل منخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز، إن نكهة الخردل المالحة تمنعك من تناول الكثير من الطعام بحيث تتجاوز الكميات الموصى بها من الصوديوم، على الرغم من أنه خيار صحي أكثر، فمن المستحسن أن تكون على دراية بالحصص التي تتناولها عندما يتعلق الأمر بأنواع الخردل المحلى.

وقالت الصحيفة، إن معظم ملصقات التغذية بالخردل تعرض حصة واحدة على أنها صفر سعرات حرارية، لأن الأطعمة التي تحتوي على أقل من 5 سعرات حرارية لكل حصة مسموح لها بالتقريب إلى الصفر، لذا، إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الخردل، فلن تكون خالية من السعرات الحرارية، ولكن ليس من الشائع أيضًا تناول كميات من الخردل إلى الحد الذي يكون فيه إجمالي السعرات الحرارية كبيرًا، كما لا يحتوي الخردل على السكر أو الدهون المتحولة أو الكوليسترول، يُقترح على عشاق الطعام تناول الخردل الذي يحتوي على الكركم للتلوين بدلاً من التلوين الاصطناعي.

قام أخصائيو التغذية تينا ماريناتشيو وأفيري زينكر وجنيفر هاوس بتقييم التوابل من خلال مشاركة آرائهم المهنية من خلال صحيفة نيويورك بوست .

وكشفت المناقشة إن الخردل لا يزال "أكثر صحة لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل ولا يحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز، ولكن من المهم ملاحظة أن هناك منتجات تعلن على وجه التحديد أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل تناولهم.

وأضافت الصحيفة، "إن الأهداف الصحية الفردية ستساعد في تحديد الخيار المثالي للشخص"، فقد يرغب الفرد الذي يحاول تقليل تناول السكر في اختيار الخردل.

وعلى صعيد اخر حذر موقع Daily Express، من بعض الصلصات المحببة إلينا مثل الكاتشب والخردل الذى يصنع منه "المستردة" لأنهما قد يتسببا في ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف الموقع، إنه يمكن أن يعرض الخردل والكاتشب الأوعية الدموية لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقًا لمؤسسة ضغط الدم في المملكة المتحدة، حيث تحتوي الصلصات الحمراء والصفراء أيضًا على مكون ضار لمستويات ارتفاع ضغط الدم – وهو الملح.

وفقًا لمؤسسة ضغط الدم في المملكة المتحدة، فإن الكاتشب والخردل "مرتفعان بشكل خاص في الملح" ، مما يعني أنه يجب "محاولة تجنبها" أو إيجاد بديل أقل ملحًا، نظرًا لكونه السبب "الأكبر" الوحيد لارتفاع ضغط الدم، فإن الطبيعة الإشكالية للملح تنحصر في احتباس الماء.

المكون الشائع يجعل جسمك يحتفظ بالماء، مما يؤدي إلى ضخ المزيد من الماء في الدم، فيؤدي إلى زيادة الضغط في الشرايين.

والأسوأ من ذلك، إذا كانت مستويات ارتفاع ضغط الدم لديك بالفعل في منطقة خطرة، فقد يؤدي الملح إلى تفاقم هذه المشكلة، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى مزيد من المشاكل الصحية، بدءًا من أمراض القلب إلى السكتة الدماغية.

الخبر السار هو أن تقليل تناول الملح يمثل إحدى أبسط الطرق لخفض قراءة ضغط الدم، علاوة على ذلك، سيبدأ التقليل من التوابل الشائعة في إحداث فرق "بسرعة كبيرة" - حتى في غضون أسابيع.

بينما يتم تعبئة الكاتشب والخردل بالمكونات الشعبية، يتم إخفاء الملح في العديد من الأطعمة الأخرى التي تشتريها من متجر البقالة، لذلك توصي المؤسسة بالاطلاع على الملصقات وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، والتي تبلغ 1.5 جرام أو أكثر لكل 100 جرام من الطعام.

تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية، من عدم تناول أكثر من 6 جرامات من الملح يوميًا، وهو ما يمثل 2.4 جرام من الصوديوم، بصرف النظر عن الملح، يحتوي الكاتشب على عنصر آخر لا يشير قد يسبب مشاكل صحية لك – وهو السكر.