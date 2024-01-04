شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى جراحة عظام بإنجلترا: هشاشة وضعف العظام تبدأ لمن هم فوق سن الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بجامعة لندن فى إنجلترا، عدة نصائح لكبار السن لمنع هشاشة العظام وعلاجها، على رأسها وقف التدخين.

وأضاف استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بجامعة لندن فى إنجلترا في تصريحات لبرنامج مصر تستطيع، المذاع على قناة دي إم سى، أن على كبار السن الاهتمام بشرب المياه بكميات معقولة حتى يمارس الجسم الأنشطة والتوازن بكفاءة مرتفعة.

وتابع الدكتور محمد إمام أنه على كبار السن تناول البروتين بصورة منتظمة، وضرورة وجود مسارات آمنة في البيوت وتجنب صعود السلالم تمنع سقوط كبار السن، بجانب علاج مشكلات السكر والهشاشة وضعف الإبصار.

وقال استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بجامعة لندن فى إنجلترا: "لا نفكر في غالبية حركاتنا وأفعالنا بحكم العادة وتوجد حركات لا تناسب الأعمار وتمثل خطورة على العظام، وهشاشة وضعف العظام تبدأ لمن هم فوق سن الـ50 عاما، خاصة إذا كان مدخنا أو من معتادي الجلوس ساعات طويلة".