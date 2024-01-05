شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الزنك.. ما أسبابه وكيفية تشخيصه بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص الزنك في الجسم من المشكلات المرضية التي لا يجب السكوت عنها وإهمالها، حتى لا يعاني الإنسان من مضاعفات غير جيدة ناتجة عنها تؤثر على صحته وجلده ومناعته، فوفقا لتقرير نشر في موقع هيلث دايركت المعنى بالصحة العامة، فإن نقص الزنك في الجسم يؤدي إلى مشكلات صحية كثيرة أهمها المشكلات الجلدية.

تابع التقرير موضحا أن نقص الزنك يحدث في الجسم لأسباب عدة، منها مشكلات تخص الجهاز الهضمي الذي لا يستطيع امتصاص الزنك بطريقه سليمة، وهو ما يشيع حدوثه لدى كبار السن، كذلك من يعتمد في نظامه الغذائي على الأطعمة التي لا تحتوي على الزنك خاصة الانظمة الغذائية غير الصحية المليئة بدهون الأطعمة السريعة المصنعة.

كذلك تعد أهم أسباب نقص الزنك راجعة إلى إصابة الشخص بمشكلة في الامتصاص والتمثيل الغذائي بشكل عام،وأوضح التقرير أن هذا النقص يسبب علامات ظاهرة على الجسم أهمها، تغير شكل الجلد وظهور شقوق وشكل يشبه الاكزيما الجلدية في مناطق معينة، كاليدين وفي أماكن الحفاض وحول الفم كذلك تتأثر العيون وتظهر عليها المشكلات الالتهابية كما قد يتساقط الشعر كثيرا وبشكل واضح.

ويتم تشخيص نقص الزنك من خلال إجراء اختبار بالدم سواء للكبار أو الصغار، ويكون العلاج في الغالب بالمكملات الغذائية سواء بالأقراص أو أي أنواع أخرى لتعويض النسبة المفقودة التي لا يمكن تعويضها بالطعام المحتوي على الزنك فقط، وحذر التقرير من عدم الإهتمام بتناول الاطعمة التي تحتوي على الزنك أو المكملات الخاصة المحتوية عليه كذلك، لأن نقصه يسبب مشكلات جلدية كثيرة التهابية ويتسبب أيضا في الاصابة بالتشققات والتجاعيد والاكزيما وخشونة الجلد، مما يجعل الجلد يشيخ سريعا.