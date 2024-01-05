تعرفي على فوائد العصفر لنوم هادئ وطريقة استخدامه

بيروت - نادين محمد - العصفر هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الآسباراجية، ويُعرف أيضًا باسم الكركم الأحمر أو الزعفران. يحتوي العصفر على العديد من المركبات النشطة التي لها فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تحسين جودة النوم.

فوائد العصفر للنوم

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تعود فوائد العصفر للنوم إلى احتوائه على العديد من المركبات النشطة التي لها تأثيرات مهدئة ومنومة، ومن أهم هذه المركبات:

الكورستين: وهو مركب نباتي له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

وهو مركب نباتي له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. اللوتين: وهو كاروتينويد مهم لصحة العينين.

وهو كاروتينويد مهم لصحة العينين. الزعفرانين: وهو مركب نباتي له تأثيرات مضادة للاكتئاب.

كيفية استخدام العصفر للنوم

يمكن استخدام العصفر للنوم بعدة طرق، منها:

شرب شاي العصفر: يمكن تحضير شاي العصفر عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق العصفر إلى كوب من الماء المغلي، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته وتناوله قبل النوم.

يمكن تحضير شاي العصفر عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق العصفر إلى كوب من الماء المغلي، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته وتناوله قبل النوم. تناول كبسولات العصفر: يمكن تناول كبسولات العصفر التي تحتوي على مسحوق العصفر أو الكوركومين، وذلك حسب الجرعة المحددة من قبل الطبيب أو الصيدلي.

يمكن تناول كبسولات العصفر التي تحتوي على مسحوق العصفر أو الكوركومين، وذلك حسب الجرعة المحددة من قبل الطبيب أو الصيدلي. استخدام زيت العصفر: يمكن استخدام زيت العصفر في التدليك أو الاستحمام، حيث يساعد على الاسترخاء والنوم.

الجرعة الآمنة من العصفر للنوم

الجرعة الآمنة من العصفر للنوم هي 300-1000 ملليجرام يوميًا، ويمكن تناولها على جرعتين أو ثلاث جرعات، وذلك حسب الحاجة.

تشير الدراسات إلى أن هذه المركبات يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم من خلال:

خفض مستويات هرمون الكورتيزول: وهو هرمون التوتر الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على النوم.

وهو هرمون التوتر الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على النوم. زيادة مستويات هرمون الميلاتونين: وهو هرمون ينظم النوم.

وهو هرمون ينظم النوم. تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي: مما يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

الأدلة العلمية على فوائد العصفر للنوم

أجريت العديد من الدراسات التي تبحث في فوائد العصفر للنوم، وقد أظهرت النتائج أن تناول العصفر يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم من خلال:

تقليل وقت البدء في النوم: حيث وجدت دراسة أن تناول 300 ملليغرام من مستخلص العصفر قبل ساعتين من النوم ساعد في تقليل وقت البدء في النوم بمقدار 15 دقيقة.

حيث وجدت دراسة أن تناول 300 ملليغرام من مستخلص العصفر قبل ساعتين من النوم ساعد في تقليل وقت البدء في النوم بمقدار 15 دقيقة. زيادة مدة النوم: حيث وجدت دراسة أخرى أن تناول 300 ملليغرام من مستخلص العصفر قبل ساعتين من النوم ساعد في زيادة مدة النوم بمقدار 30 دقيقة.

حيث وجدت دراسة أخرى أن تناول 300 ملليغرام من مستخلص العصفر قبل ساعتين من النوم ساعد في زيادة مدة النوم بمقدار 30 دقيقة. تحسين جودة النوم: حيث وجدت دراسة ثالثة أن تناول 300 ملليغرام من مستخلص العصفر قبل ساعتين من النوم ساعد في تحسين جودة النوم من خلال تقليل عدد مرات الاستيقاظ أثناء الليل وزيادة وقت النوم العميق.

موانع استخدام العصفر

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يمكن أن يكون تناول العصفر آمنًا لمعظم الأشخاص، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم توخي الحذر عند تناوله، بما في ذلك:

النساء الحوامل أو المرضعات: لا توجد معلومات كافية حول سلامة تناول العصفر أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

لا توجد معلومات كافية حول سلامة تناول العصفر أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد: يجب على هؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب قبل تناول العصفر.

يجب على هؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب قبل تناول العصفر. الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة: يمكن أن يتفاعل العصفر مع بعض الأدوية، لذلك من المهم استشارة الطبيب قبل تناوله.

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المصدر : sante.com