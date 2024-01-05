هل هناك علاقة بين انقطاع الطمث ودهون البطن؟

بيروت - نادين محمد - يؤدي انقطاع الطمث وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين إلى زيادة الوزن وزيادة الدهون في البطن، وهو نوع الدهون الموجود عميقًا داخل جدار البطن.

ربما تعرفين أكثر عن الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقلب المزاج في فترة انقطاع الطمث لكن الدهون أيضًا وخاصة في البطن ترتبط بهذه الفترة.



الطمث ودهون البطن.. ما العلاقة؟

الباحثون وجدوا أنه بعد سن الأربعين النساء أكثر عرضة للإصابة بالسمنة. لاسيما في فترة ما قبل انقطاع الطمث، أي الانتقال نحو انقطاع الطمث. وبحسب دالراسات 65% من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عامًا يعانون من السمنة المفرطة. وارتفع هذا العدد إلى 73.8 في المائة للنساء البالغات من العمر 60 عامًا فما فوق. وقد وجدوا أن هؤلاء النساء يعانين من تخزين غالبية الدهون في البطن، يُطلق على هذا النوع من الدهون "الأنسجة الدهنية الحشوية".

بعض النساء تراكم الدهون في منطقة البطن بعد انقطاع فترة الطمث- المصدرfreepik

هرمون الاستروجين ودهون البطن

مع تقدم العمر تميل العديد من النساء إلى زيادة الوزن، لأن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ بسبب وجود علاقة بين هرمون الاستروجين الذي يعد أحد أعراض انقطاع الطمث وتخزين الدهون.



بالإضافة إلى هرمون الاستروجين، هناك علاقة بين العمر وعملية التمثيل الغذائي لذلك تتراكم الدهون في البطن أكثر.

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أسباب أخرى لتراكم الدهون في البطن

هناك أشياء متعددة تلعب دور في تراكم الدهون في البطن منها النوم. تم إثبات أن النوم أقل من خمس ساعات في الليلة يسبب زيادة الدهون في البطن، وفقًا للخبراء، لأن قلة النوم تزيد من إنتاج الجسم للكورتيزول، مما يزيد أيضًا من ميله إلى تخزين الدهون حول منطقة الوسط. كما أن قلة النوم تزيد من إنتاج هرمون الجوع والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والدهون.

الدهون التي نتحدث عنها ليست نوع الدهون التي يمكنكِ رؤيتها أو حصرها بين اليدين بالضرورة، فهي في الواقع موجودة عميقًا داخل جدار البطن وتحيط ببعض الأعضاء الحيوية. وهذا ما يجعلها تشكل خطرا على الصحة.

دهون البطن خطر على الصحة

يمكن أن تؤدي دهون البطن المخزنة في تلك المنطقة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية المزمنة. ووجد الباحثون أن هذا النوع من الدهون ينتج كميات كبيرة من بروتين يسمى عامل نمو الخلايا الليفية 2، والذي يمكن أن يحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية.

يمكن السيطرة على الدهون بعد انقطاع الطمث-المصدرfreepik

رغم ذلك، يمكن السيطرة على الدهون بعد انقطاع الطمث، وذلك من خلال اتباع روتين رياضي منتظم أولًا، والنوم لعدد ساعات لا يقل عن 8 ساعات لأن قلة النوم تؤثر على الوزن. ايضًا اتبعي حمية مناسبة ومتوازنة أي تناولي جميع العناصر بكميات محدودة. كما أن تجنب التدخين و الحلوى و النشويات البسيطة كل هذا يحافظ على الوزن والصحة أيضًا. اتبعي هذه التعليمات ولن تعاني من الوزن الزائد في أي عمر.

المصدر: healthywomen

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