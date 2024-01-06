شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية تساعد فى التخلص من الندبات وعلامات الحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تعرضت لحرق على بشرتك في المنزل، فغالبًا ما تترك ندبة دائمة، وقد يكون من الصعب التخلص من ندوب الحروق، ولكن على حسب درجة الحرق يمكنك دائمًا استخدام بعض الطرق المنزلية لتلاشي هذه العلامات.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة باستخدام الأعشاب التقليدية للتخلص من ندبات الحروق وفاق لموقع " healthsite"

1. استخدام زيت اللوز.

دلك الندبة بلطف بزيت اللوز، مرتين يوميًا سيساعد على تقليل الندبة تدريجيًا.

2. بذور الحلبة

نقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل ثم طحنها للحصول على عجينة ناعمة، ضع هذا الخليط بلطف على علامات الحروق واتركيه، بمجرد أن يجف المعجون تمامًا، يمكنك غسله بالماء، ضعي هذا المعجون بانتظام لإزالة الندبات.

3. زيت اللافندر

هو مطهر فعال للغاية يقلل الألم ويعزز الشفاء السريع، بالإضافة إلى ذلك، يقلل اللافندر من الندبات، عندما يتم وضع زيت اللافندر على الحرق بسرعة كبيرة، فقد يُشفى الحرق دون ترك أي ندبات على الإطلاق.

بالنسبة للحروق الكبيرة، صب زيت اللافندر على قطعة من الشاش أو القماش ثم ضعه على الحرق كل بضع ساعات.

4. قشور البطاطس

يوفر قشر البطاطس الرطوبة ولها أيضا خصائص مضادة للبكتيريا التي تساعد في الشفاء، وجد الأطباء أن ضمادات قشر البطاطس تعمل بشكل أفضل في علاج الحروق الطفيفة من الضمادات التقليدية.