شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة الأمعاء والمناعة.. تعرف على فوائد البروبيوتيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروبيوتيك هي كائنات دقيقة صديقة للمعدة والأمعاء، و تقدم مجموعة من الفوائد الصحية تتمحور حول تعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وذلك وفقا لموقع healthshots.

أكد التقرير، أن البروبيوتيك تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتقلل من حدوث الاضطرابات المرتبطة بالمناعة، كما أنها تعزز الصحة العقلية وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية للجسم، ويمكن أن يكون تضمين الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك طريقة مثالية لتحسين صحتك العامة.

ما هي فوائد البروبيوتيك؟

أشار التقرير إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك يحسن الصحة العامة، من المهم أن نفهم فوائدها، ومنها:

-تحافظ البروبيوتيك على التوازن الصحي للبكتيريا في الأمعاء، فهى تعزز نمو البكتيريا المفيدة و ضروري لعملية الهضم السليم وامتصاص العناصر الغذائية.

- تعزز عمل الجهاز المناعي، و قوة وكفاءة الجهاز المناعي من خلال تعزيز إنتاج الأجسام المضادة ونشاط الخلايا المناعية، بالإضافة إلى ذلك، فهو يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى.

- تمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والإمساك.

-هناك علاقة بين صحة الأمعاء والصحة العقلية، وقد يؤثر استهلاك مكملات البروبيوتيك على إنتاج الناقلات العصبية، والتي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحالة المزاجية.

-قد تساعد البروبيوتيك في إدارة الوزن، وقد تؤثر الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء على الوزن عن طريق تعديل بكتيريا الأمعاء المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي وتوازن الطاقة.

-تعمل البروبيوتيك أيضًا على تحسين صحة بشرتك، فهى تقلل الالتهاب وتعزز توازن الكائنات الحية الدقيقة في الجلد.

-تؤثر البروبيوتيك على صحة القلب والأوعية الدموية لأنها تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وأكد التقرير أن من أفضل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك الزبادي، ولذا يمكنك تناوله باستمرار.