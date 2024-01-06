شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحافظ على توازن جسمك الهرمونى.. بلاش سكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الهرمونات دوريا محوريا في عدد كبير من وظائف الجسم، ويعد تحقيق التوازن الهرموني والحفاظ عليه أمر بالغ الأهمية لتعزيز الصحة العامة، ويلعب النظام الغذائي الجيد دوراً في التأثير على صحتنا الهرمونية.

حسب موقع " onlymyhealth"، نعرض فيما يلي بعض التدابير الغذائية التي يمكنك اتخاذها للتأكد من توازن هرموناتك وأنك في أفضل حالاتك الصحية.

المواد الغذائية الأساسية التي يجب تناولها أحماض أوميجا 3 الدهنية: توجد في الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز، تدعم أحماض أوميجا 3 الدهنية إنتاج الهرمونات وتقلل الالتهاب . الفيتامينات والمعادن:التأكد من تناول كمية كافية من فيتامين د، وفيتامين ب، والزنك، والمغنيسيوم، لأنها تلعب أدوارًا حيوية في تنظيم الهرمونات. الفيتامينات والمعادن:التأكد من تناول كمية كافية من فيتامين د، وفيتامين ب، والزنك، والمغنيسيوم، لأنها تلعب أدوارًا حيوية في تنظيم الهرمونات.

الكربوهيدرات المعقدة:اختر الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات للحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم، ومنع ارتفاع الأنسولين الذي يمكن أن يعطل التوازن الهرموني.

البروتين:قم بتضمين مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك والتوفو والبقوليات لدعم نمو العضلات واستقرار نسبة السكر في الدم.

الدهون الصحيةمثل الأفوكادو وزيت الزيتون، فهما يحتويان على الدهون الأحادية غير المشبعة لتكوين الهرمونات وتوازنها، يعتبر الأفوكادو وزيت الزيتون من الخيارات الممتازة.





المكسرات والبذور:تناول وجبة خفيفة من اللوز وبذور الشيا وبذور اليقطين للحصول على الدهون الصحية والألياف والمواد المغذية الأساسية.