شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى جلدية توضح طرق الوقاية من أكزيما الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الأكزيما هذه المشكلة الجلدية المزعجة خاصة في فصل الشتاء، هي عرض جلدي شتوي بامتياز، قد لا يعاني البعض من هذه المشكلة طوال فصول السنة، أما في الشتاء فيعاني منها كثيرا وبأعراض شديدة وحساسة.

عن ذلك قالت الدكتورة ابتسام السباعى استشاري الجلدية قصر العيني، إن الإكزيما مشكلة جلدية تزيد في الشتاء وهي علامة كبيرة دالة على الإصابة بها، لا سبب محدد أو قاطع للإصابة بالإكزيما، فقد تكون طبيعة جسم الإنسان وتحسسه تجاه طعام أو مواد، وعندما يحل فصل الشتاء تزيد حالة الجفاف والتشقق وضعف الترطيب في البشرة، وبالتالي يصبح الشخص الأكثر عرضة للأكزيما في مهب الإصابة بها.

وغالبا ما كانت مرتبطة الأكزيما بالأشخاص الذين يعانون من مشاكل تحسسية، على سبيل المثال حساسية من الأتربة أو حساسية من بعض الأطعمة مثل الأطعمة الحارة أو فاكهة معينة مثل الفراولة أو الموز على سبيل المثال.

نصحت استشاري الجلدية بضرورة الاهتمام بالوقاية من العوامل التي تزيد الاصابة بالأكزيما خلال الشتاء من خلال الالتزام بمجموعة من الممارسات الصحية:

ـ تجنب الملامسة الكثيرة من الأتربة والغبار فهى تسبب المزيد من التشقق في البشرة والجفاف وقد تؤدي للإصابة بالإكزيما خاصة إذا كان لديك تحسسا تجاه الغبار.

ـ لا تسرف في غسيل يديك وجسمك في أماكن الإكزيما ولا تغسلها بالماء الساخن.

ـ اهتم بالتدفئة الجيدة وعدم شعورك بالبرد وإذا كنت تشعر في أطرافك بالبرد ارتد جوانتي نظيف للتدفئة.

ـ تجنب أي نوع من المواد أو الأطعمة التي تسبب التحسس لدى البعض وتزيد لديهم فرص الاصابة بالإكزيما، فإذا كنت تعاني حساسية من الطعام الحار عليك بتجنب تناولهم خاصه في فصل الشتاء.

ـ اجعل جسمك دائما مرتبا بشكل كافي وأسأل طبيبك عن المرطبات الآمنه التي لا تسبب لك تحسس للوقاية من الأكزيما.