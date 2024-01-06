شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الضغط المرتفع.. لماذا يزداد خطر السكتة الدماغية فى الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية في فصل الشتاء، وبشكل خاص تؤثر برودة الطقس على الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث يزيد انقباض الأوعية الدموية في الطقس البارد من ارتفاع ضغط الدم وقد يتسبب هذا في السكتة الدماغية، في السطور التالية نتعرف على طرق الوقاية من السكتات الدماغية وضغط الدم المرتفع في فصل الشتاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

في فصل الشتاء يحدث انقباض الأوعية الدموية، مما يسبب استجابة طبيعية في الجسم للحفاظ على حرارة الجسم، وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي تضيق الأوعية الدموية هذا إلى زيادة ضغط الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على نظام القلب والأوعية الدموية.

ويصبح الجمع بين درجات الحرارة الباردة وارتفاع ضغط الدم من أهم عوامل الخطر للسكتة الدماغية.

وبعيدًا عن التغيرات الفسيولوجية، غالبًا ما يؤدي فصل الشتاء إلى تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تؤثر على ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يساهم انخفاض النشاط البدني بسبب الطقس البارد، إلى جانب تناول الأطعمة التي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.

المراقبة المنتظمة لضغط الدم أهم طرق الوقاية

تعد المراقبة المنتظمة لضغط الدم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، خاصة خلال فصل الشتاء.

يمكن أن تكون التقلبات في ضغط الدم خفية وقد تمر دون أن يلاحظها أحد، مما يجعل الفحوصات الروتينية جانبًا مهمًا من الرعاية الصحية الوقائية.

التشاور مع طبيبك يسمح بإجراء تعديلات في الوقت المناسب على الأدوية أو توصيات نمط الحياة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

للتخفيف من المخاطر الموسمية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم اتبع النصائح التالية:

-الحفاظ على نشاطك البدنى من خلال التمارين داخل المنزل.

-اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الصوديوم

-تقليل التوتر بتمارين التنفس واليوجا.

-شرب الماء يساعد على الترطيب الكافي لأن الجفاف يمكن أن يساهم أيضًا في ارتفاع ضغط الدم.