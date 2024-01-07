شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لخفض الحمى ودرجة حرارة الجسم بشكل طبيعى فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية قد تتسب في ارتفاع درجة حرارة جسمك، وقبل أن تبدأ في تناول الأدوية إذا كانت حالتك خفيفة ولم تصل إلى مرحلة الحمى، يمكن تجربة بعض العلاجات المنزلية التي تعمل على خفض درجة حرارة الجسم وذلك وفقال موقع "HEALTHSITE".

أعراض ارتفاع الحرارة- قد تواجه تشنجات عضلية مفاجئة في قدميك وساقيك وفخذيك ويديك وساقيك، فالشعور مؤلم قليلاً ويتركك غير قادر على الحركة لبعض الوقت، ويتركك تشعر بالألم بعد ذلك.عدم وضوح الرؤية هو أحد الأعراض الشائعة.

قد يزيد تنفسك ويزيد نبضك لمساعدة جسمك على البرودة.

قد تواجه إغماء الحرارة، فعندما ينخفض ضغط دمك وينخفض تدفق الدم إلى دماغك، يمكن أن تفقد الوعي لفترة من الوقت.

قد تحدث الوذمة الحرارية أيضًا، حيث قد تبدأ يديك أو كاحليك أو أسفل ساقيك في التورم.

قد تواجه صعوبة في التنسيق بين عضلاتك وقد يصبح كلامك غير واضح.

يمكن أن تشعر بالضعف وعدم القدرة على القيام بالمهام البسيطة.

نصائح للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة طبيعيا 1- شرب الكثير من الماء حيث يساعد الترطيب على الشعور بالراحة ويخفض الحرارة في الجسم.

2- الحمامات الفاترةيعد الحمام الفاتر أحد أفضل الطرق لخفض درجة حرارة الجسم، فالاستحمام بالماء الفاتر يريح العضلات ويهدئ الجسم، ويخفف التوتر ويوفر الطاقة. 3-الحصول على فيتامين سيتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C يقلل من الإجهاد التأكسدي ويحسن المناعة، يعتبر شرب عصير الليمون مع الماء الفاتر علاجاً طبيعياً فعالاً للحمى، وكذلك نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من الأمراض. 4- تناول الأطعمة الغنية بالفيتاميناتيعد تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن أمرًا ضروريًا لتحسين جهاز المناعة الذي يقاوم المرض، مع وجود جهاز مناعة قوي، ستعود إلى لياقتك البدنية قريبًا. 5- تناول الشوربةتناول الحساء الذي يحتوي على الأعشاب (مثل الريحان) والتوابل (مثل الكابسيسين والفلفل) سوف يحسن الدورة الدموية ويبرد الجسم عن طريق إنتاج العرق، يوفر الحساء المحتوي على المرق الطاقة والمواد الغذائية الأساسية لمحاربة المرض وخفض درجة حرارة الجسم. 6- ارتداء ملابس مريحةيوصى بارتداء ملابس خفيفة تسمح بمرور الهواء بحيث تهرب درجة حرارة الجسم إلى البيئة المحيطة وتوفر بعض الراحة.