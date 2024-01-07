شكرا لقرائتكم خبر عن 4 هرمونات تؤثر على انتظام الدورة الشهرية.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقلب الهرمونات أثناء الدورة الشهرية في كل مرحلة من مراحلها ويمكن، أن تؤثر ليس فقط على الجسم ولكن أيضًا على العقل وصحة الدورة الشهرية بشكل عام بعدة طرق، وذلك وفقا لموقع healthshots.

هناك 4 مراحل من الدورة الشهرية، ترتبط كل منها بإفراز هرمونات معينة وأداء وظائف مميزة، وهما:

تبدأ في اليوم الأول من الدورة الشهرية وتستمر حتى نهاية الإباضة خلال هذه المرحلة، يتم إطلاق الهرمونات المحفزة من جريب الغدة النخامية، ما يساعد في إنتاج البويضات، و يتم أيضًا إطلاق هرمونات الاستروجين لإعادة بناء بطانة الرحم. - مرحلة الدورة الشهرية تبدأ في اليوم الأول وتستمر حتى يتوقف تدفق الدم، ويتخلص الجسم من بطانة الرحم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون، مما يسبب انخفاض الطاقة وتقلب المزاج، ثم يقوم الرحم بتجديد بطانته، وينتج المبيضان بصيلات تحتوي على البويضات. - مرحلة الإباضةتحدث اليوم 13-15 منذ بدء الدورة الشهرية، فعندما يتم إطلاق البويضة من الرحم للتخصيب المحتمل، تصل مستويات هرمون الاستروجين إلى ذروتها قبل إطلاق البويضة مباشرة، مما يشير إلى زيادة هرمون اللوتين، غالبًا ما تشعر النساء بالنشاط والإيجابية خلال هذه الفترة القصيرة. - المرحلة الأصفريةبعد الإباضة تستمر حتى الدورة الشهرية التالية، وتتحول بصيلات المبيض التي تم إطلاقها إلى الجسم الأصفر، وتنتج هرمون الاستروجين والبروجستيرون، وإذا تم تخصيب البويضة، فإن هرمون البروجسترون يدعم الحمل، وإلا فإن بطانة الرحم تنهار استعدادًا للدورة التالية. - مرحلة الإباضةتحدث اليوم 13-15 منذ بدء الدورة الشهرية، فعندما يتم إطلاق البويضة من الرحم للتخصيب المحتمل، تصل مستويات هرمون الاستروجين إلى ذروتها قبل إطلاق البويضة مباشرة، مما يشير إلى زيادة هرمون اللوتين، غالبًا ما تشعر النساء بالنشاط والإيجابية خلال هذه الفترة القصيرة. - المرحلة الأصفريةبعد الإباضة تستمر حتى الدورة الشهرية التالية، وتتحول بصيلات المبيض التي تم إطلاقها إلى الجسم الأصفر، وتنتج هرمون الاستروجين والبروجستيرون، وإذا تم تخصيب البويضة، فإن هرمون البروجسترون يدعم الحمل، وإلا فإن بطانة الرحم تنهار استعدادًا للدورة التالية.

- المرحلة الجريبية