شكرا لقرائتكم خبر عن ما كمية البروتين التى تحتاجها يوميا لبناء عضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين من أهم العناصر الغذائية التى يجب إضافتها لطعامك، خاصة إذا كنت تخطط لبناء عضلاتك، ولكن السؤال الذى يطرحه البعض ما هى كمية البروتين التى يحتاجها الجسم لبناء العضلات؟.. وهو ما نتعرف على إجابته فى السطور التالية، بحسب موقع times now كمية البروتين التى يحتاجها الرياضيون والأشخاص العاديين البروتين الأساسي هو البناء الامثل لعضلاتك، لذلك يحتاج الأشخاص العاديين ذوى نمط الحياة الخامل إلى ٦.٠ إلى ٨.٠ جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم أما بالنسبة للرياضيين يمكنهم تناول كميات أكبر حوالي ١.٢ إلى ١.٦ جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. كيف تستفاد من البروتين الذى تتناوله بأفضل شكل توقيت تناول البروتينمن المهم توزيع كل البروتين الذي تتناوله بالتساوي عبر وجبات مختلفة بدلا من تناوله فى وقت واحد ليستفيد جسمك منه بشكل أفضل. الأطعمة الغنية بالبروتين أفضل من المكملات الغذائية ركز على خيارات البروتين الغنية مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والبيض والاسماك بشكل أكبر من البروتين النباتي، لا تعتمد فقط على مخفوق البروتين مثل بروتين مصل اللبن لعضلاتك وركز على الطعام بشكل أفضل.

الاختلافات الفرديةيجب أن تعلم أنه بالإضافة لمتغيرات نمط الحياة ونوع جسمك يمكن أن تؤثر أشياء أخرى على كمية البروتين التى تحتاجها فى بناء عضلاتك وهذه العوامل مثل الوراثة، العمر، كثافة التدريب.