الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقيم محاضرة توعوية لأبناء شهداء الواجب المشاركين بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الـ(5)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، محاضرة توعوية، لأبناء شهداء الواجب المشاركين بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الـ(5)، الذي تنظمه وزارة الداخلية، ويستمر حتى 11 يناير 2024م بمنطقة جازان.

وشملت المحاضرة، رسائل توعوية حول مخاطر داء السكري وتأثير مضاعفاته المحتملة، وقياس العلامات الحيوية، ورفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في الإنعاش القلبي الرئوي، والاختناق لدى الكبار والأطفال.