شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تضر الدماغ وتؤثر سلبًا على ذاكرتك ووعيك.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من العادات غير الصحية تضر بجسمك وصحتك، ولكن هل هناك عادات تضر بتفكيرك وعقلك وصحة دماغك؟

الإجابة ذكرها تفصيلاً تقرير نشر في موقع quora أن هناك عادات يومية اعتادها الأشخاص تؤثر بشكل كبير على عمل الدماغ، فالدماغ والمخ ومهاراتهما تحتاج على الدوام إلى تنشيط وبعض العادات السيئة ، قد تسبب اضطراب في وظائفهما، ومن أبرز هذه العادات التي يجب تجنبها وتغييرها:

قلة القراءة والدراسة وقلة إستخدام الدماغ من أكثر العادات الخاطئة التي قد يمارسها الشخص، فالعقل يحتاج إلى التحفيز الدائم والعمل دون توقف، وعدم ممارسة التفكير السليم والتدبر والتفكر والدراسة يؤثر بشدة على وظائف الدماغ

قلة الحديث أثناء اليوم، فالصمت مفيد ولكن لا داعي للصمت طوال الوقت فالعقل يحتاج إلى مهارات الكلام التي تحفز عمل الدماغ وتعزز مهارات الذاكرة والانتباة والتعلم وحتى تحفز المهارات الحركية للانسان.

الاضطراب في وجبات الطعام وتخطي وجبة الافطار وعدم تناولها، يعمل على إنخفاض مستوى السكر في الدم مع بداية اليوم مما يقلل من كفاءة الدماغ وعملها على مدار اليوم.

السهر والإسراف في قة النوم وعدم الامتثال إلى الراحة لساعات وأيام طويلة لأي سبب من الأسباب يهلك الدماغ ويهلك المخ ويوقف وظائفهما ويؤثر عليها بشكل كبير.

حذر التقرير من المبالغة في الأفعال وردودها، لأن التوتر الشديد والعصبية المفرطة تقلل من قدرات الدماغ ومهاراتها وتؤثر على القدرة على التفكير السليم.

استهلاك الدماغ في الضوضاء والاضاءة والاجهزة يؤدي إلى شيخوخة الدماغ، وكل ما يعتبر إسراف وإستهلاكا لوظائف الدماغ دون فائدة يؤثر بالسلب على مهارات الدماغ والعقل.